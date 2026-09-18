Ивкова допусна промени в правилата за яслите заради противоречията при недостиг на сестри

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова допусна промени в наредбата за детските ясли, за да се избегнат противоречивите тълкувания на правилата за работа при недостиг на медицински сестри. Това стана ясно от отговора ѝ на въпрос на депутата Елисавета Белобрадова ("Демократична България") за кадровия дефицит в яслите в София.

Ивкова обясни, че в Наредба №26 вече е предвидено изключение, което позволява при трайна невъзможност да бъде назначен медицински специалист обслужването на една яслена група да се осъществява най-малко от един педагог, преминал обучение по теми от областта на ранното детско развитие, комплексната промоция на здравето и първата помощ, и една детегледачка. Условието е в самата детска ясла да има назначен поне един медицински специалист. По думите на министъра една медицинска сестра, акушерка, фелдшер или лекарски асистент може да осигурява необходимото медицинско присъствие за всички яслени групи в една ясла.

"След като има противоречиви тълкувания, естествено, че съвместно с колегите от Министерството на образованието и науката можем да стартираме такава промяна, която да въведе норма, която да не подлежи на тълкуване", каза Ивкова.

Тя обаче подчерта, че според нея настоящото изключение в наредбата е "доста ясно разписано".

Механизмът е в сила от 1 януари 2023 г. и се отнася и за яслените групи в детските градини, посочи министърът.

"Нормативна безизходица няма. Когато действащото решение не се отчита, се създава погрешното впечатление, че държавата не е предвидила изход. Това тревожи родителите и измества разговора от практическото решение към политически спор", заяви Ивкова.

Това тълкуване на наредбата обаче се разминава с позиция на самото здравно министерство, цитирана от Столичната община само преди дни.

В писмо от 29 юни заместник-министърът на здравеопазването д-р Ивиан Бенишев посочва, че педагогът, дори да е преминал предвиденото в наредбата обучение, „не придобива качеството на медицински специалист“ и не може да изпълнява дейности, за които се изисква медицинска квалификация.

От общината заявиха, че през последните години многократно са искали становища от МЗ за прилагането на този текст, като са получавали противоречиви отговори в зависимост от ръководството на ведомството.

Според Столичната община самият факт, че се налага постоянно да се търси тълкуване, показва необходимостта текстовете да бъдат прецизирани.

Сега министър Ивкова допуска нормативна промяна, която да изчисти спора, ако прилагането на Наредба №26 продължи да води до различни тълкувания.

Проблемът е особено остър в София. Близо 80 яслени групи с над 1700 деца са заплашени от затваряне заради липсата на медицински сестри, съобщи Столичната община.

В столицата има 260 яслени групи, за които по действащите правила са необходими 520 медицински сестри. В момента работят 364.

Недостигът се задълбочава и заради възрастта на работещите медицински специалисти. От общината посочват, че 375 от общо 713 медицински сестри в детските градини са над 62 години – повече от 52%. 175 от тях са над 70 години, а едва 35 са под 35 години.

Столичната община настоява моделът да бъде променен, така че грижата за децата до 3 години да се осъществява от екип от различни специалисти. Идеята е педагозите и специалистите по ранно детско развитие да поемат основната грижа за децата, докато медицинските сестри се концентрират върху медицинското наблюдение, профилактиката и здравната грижа. Предложението е подкрепено от Българския лекарски съюз, Софийската лекарска колегия и Българската педиатрична асоциация.

Оттам настояват и за преминаване на яслите и яслените групи към системата на Министерството на образованието и науката, за да бъде изградена единна система за образование и грижа за децата от 0 до 7 години.

На този етап Столичната община заявява, че няма да затваря яслени групи заради липсата на медицински сестри и ще търси начин приетите деца да останат в системата. Оттам обаче подчертават, че това не може да бъде трайно решение.

Ивкова посочи, че недостигът на медицински сестри е реален и не се ограничава до София. По думите ѝ ниското заплащане, ограничените възможности за професионално развитие и намаляващият интерес към професиите, свързани с ранната детска грижа, изискват дългосрочна политика.

Паралелно ще продължи работата за по-добро заплащане, професионално развитие и стимули за младите медицински специалисти, каза министърът.

"Родителите имат нужда от сигурност, а не от институционален спор. Правилата трябва да бъдат ясни, еднакво приложими и подчинени на един водещ принцип – здравето и безопасността на децата", заяви Ивкова.