Ивкова прави отстъпка за инвитро фонда в административната реформа

Центърът за асистирана репродукция няма да бъде прехвърлян към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), а ще продължи да функционира като самостоятелна структура. Това се очертава като единствената промяна в планираната административна реформа в здравеопазването, стана ясно в четвъртък, когато министърът на здравеопазването Катя Ивкова официално представи намеренията си. В първоначалния функционален анализ е било предвидено инвитро фондът да премине към НЗОК, но впоследствие след допълнителни анализи е взето политическото решение той да запази досегашния си статут. Срещу преминаването на фонда към Здравната каса имаше възражения както от пациентски организации, така и от специалисти по асистирана репродукция.
Промените в РЗИ
Основната промяна в реформата засяга Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Те губят статута си на самостоятелни юридически лица и се превръщат в териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Въпреки това РЗИ ще запазят оперативната си самостоятелност и ключовите си функции на местно ниво, като провеждането на контролна дейност, издаването на предписания и налагането на мерки.
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Новите структури няма да могат да възлагат обществени поръчки самостоятелно. Административните услуги — включително счетоводните и правните дейности — преминават към МЗ, а част от процесите ще бъдат автоматизирани.
"Процесите ще се автоматизират, за да може гражданите и бизнесът да бъдат обслужвани максимално бързо. Основният фокус е укрепването на капацитета на професионалистите в РЗИ, така че те да изпълняват пълноценно дейността си по места“, заяви Ивкова. Тя подчерта, че целта е споделяне на административните услуги и оптимизация, а не орязване на функциите на РЗИ.
Министърът коментира и публичните спорове, които предизвика изтеклия предварително функционален анализ, на който стпъва реформата: "През последните седмици станахме свидетели на политически пиар на гърба на един анализ за отдавна чакана реформа", коментира тя. Ивкова не отрече автентичността на документа, но уточни, че той е имал единствено подготвителен характер, а крайните политически решения са нещо друго.
Реформата е обсъдена и с главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, който по-рано отправи критики към планираните промени в РЗИ. "Той изрази своите съображения, но каза, че крайното решение е на МЗ“, посочи Ивкова.
Обединяват наземната и въздушната спешна помощ
Промени се предвиждат и в спешната помощ — наземният и въздушният сектор ще бъдат обединени с цел по-добра координация.
"Целта е повече да не ставаме свидетели на новини за забавен достъп до спешна помощ“, коментира здравният министър.
Съветът по цените се влива в дирекция "Лекарствена политика“
Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти преминава към дирекция "Лекарствена политика“ в МЗ, като целта по думите на Ивкова е да се засили контролът и да се повиши прозрачността. Министърът не посочи конкретни дефекти в досегашната работа на съвета, но заяви, че прозрачността на лекарствените цени в Позитивния лекарствен списък ще бъде надградена.
Предвижда се и съкращаване на бордовете на държавните дружества към МЗ — броят на членовете им се намалява от петима на трима. Промяната ще засегне и държавния производител на ваксини "Бул Био", където наскоро членовете на борда бяха сменени, но числеността от пет души се запази.
Конкретните законодателни промени относно административната реформа в здравеопазването все още се подготвят. Предстои публикуването им за обществено обсъждане, в рамките на което всички заинтересовани страни ще могат да изпратят становища, заяви Ивкова.
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