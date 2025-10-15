Иво Инджов: Борисов е уплашен и объркан. Предсрочни избори са възможни, но догодина

"За Борисов Пеевски е по-скоро бреме, отколкото желан партньор, той не е щастлив, че хората все по-силно го асоциират с наследника на Доган. Съществуването на правителството с премиер в сянка Борисов по "божията милост" на Пеевски прави неизбежно пакетирането на двамата. В този ред на мисли – да, Пеевски и Борисов вече играят заедно", това каза в интервю за Mediapool политологът и експерт по политически комуникации доц. Иво Инджов. Според него на Борисов "никак не му е комфортна сегашната управленска конфигурация", а вчеташният му гняв е бил насочен и към Делян Пеевски, и към "Продължаваме промяната-Демократична България", и към официалните коалиционни партньори на ГЕРБ - БСП и ИТН. Инджов смята, че Пеевски най-вероятно няма да бърза сега да се легинтимира на властовото поле, но е логично да го направи след възможни напролет предсрочни избори.

Г-н Инджов, защо избухна Борисов вчера, каква беше реална причина?

Конкретната причина е катастрофалното представяне на ГЕРБ на изборите за общински съвет в Пазарджик – шесто място, при трето през 2023 г. В абсолютни стойности става въпрос за загуба само на 632 гласа. Но в символен план поражението на все още най-голямата политическа сила е голямо.

А иначе на Борисов никак не му е комфортна сегашната управленска конфигурация – нито стана премиер за четвърти път, каквато беше мечтата му, нито може да се отскубне от зависимостта на правителството, чийто мандатоносител ГЕРБ, от ДПС – Ново начало на Пеевски. А санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания политик продължгава да засмуква нови властови ресурси, макар че формално не е в управлението

На кого беше ядосан Борисов – на Пеевски, на ПП-ДБ или на себе си за постигнатите изборни резултати?

Няма как ядът на Борисов да не е насочен и към Пеевски, защото го е "бил" в Пазарджик, очевидно със силен клиентелистко-корпоративен вот. Борисов е гневен и на ПП-ДБ, които не пропуснаха момента да му се поидграят и отново да извадят на преден план изтъкваните от тях зависимости на Борисов от Пеевски. Същевременно той критикува всичките си коалиционни партньори, към които очевидно причислява и ДПС – Ново начало, за "липса на благодарност".

В тази ситуация има голяма вероятност първата "жертва" да е шефката на парламента Наталия Киселова – излъчена на този пост от БСП. Слабите сателити на ГЕРБ в управлението – социалистите и ИТН на Слави Трифонов, могат да понесат най-големи щети от създалата се ситуация. Вчера Борисов порица с цветист език Киселова, а Пеевски даде категорична заявка за свалянето ѝ. Като че ли Борисов е най-малко ядосан на себе си и на ГЕРБ. В крайна сметка поведението му може да бъде оприличено с: "На крива ракета и космосът ѝ пречи".

Борисов каза, че повече "така няма да стои" и че иска преформатиране на правителството, но не даде решение и посока. Какъв според Вас е курсът, по който иска да поеме ГЕРБ?

Борисов даде някои индикации, че може да самосвали правителството, водено от ГЕРБ. Но, както често се случва в публичното му говорене, не стана съвсем ясно какво точно иска да каже с изявата си в централата на ГЕРБ, излъчвана във фейсбук. Той говори за необходимостта от "преформатиране" на правителството и дори за "официално влизане" на Пеевски във властта. Самият Пеевски светкавично върна "жеста" – подкрепи "преформатирането" и обяви готовност да влезе в управлението. Вярно, Борисов каза: "Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление. Никакво", но същевременно остави отворена вратата: "Или правителството ще заработи като едно за интересите на българите. Иначе..." Разгледан в този контекст, ядът, дори гневът му разкрива поведение на объркан, дори уплашен човек.

Чуха се гласове, че става дума за режисиран спектакъл, който има за цел да вкара "Новото начало" официално във властта. Играят ли Пеевски и Борисов заедно?

За Борисов Пеевски е по-скоро бреме, отколкото желан партньор, той не е щастлив, че хората все по-силно го асоциират с наследника на Доган. Съществуването на правителството с премиер в сянка Борисов по "божията милост" на Пеевски прави неизбежно пакетирането на двамата. В този ред на мисли – да, Пеевски и Борисов вече играят заедно. Колко дълго ще продължи това, е все още рано да се каже.Същевременно е повече от ясно, че двамата са като двете страни на една и съща монета. Те са символи на завладяната от политико-олигархични интереси държава, в която продължават да процъфтяват корупцията и незачитането на върховенството на закона.

"Развързани" ли са наистина ръцете на Желязков днес? Каква ще е ролята на премиера и коалиционния съвет във вземането на решенията оттук нататък?

Ръцете на марионетките не могат да бъдат развързани в истинския смисил на думата. Желязков е зависим и от Борисов, но и от Пеевски, както видяхме през последните месеци. Номиналният премиер ще направи това, което му каже Борисов и ще продължи да се съобразява с Пеевски. Коалиционният съвет е параван за решения, които ще бъдат взети по оста Борисов – Пеевски. Видяхме че още вчера, след изригването на Борисов, Желязков отмени днешното редовно заседание на правителството, а днес (сряда), депутатите му изпълниха заръката на шефа си да бойкотират кворума на парламента. Такъв не се получи, защото и депутатите от ДПС – НН, но също така и от БСП и ИТН не влязоха в пленарната зала. На пръв поглед станахме свидетели на шизофренната ситуация управляващите да бойкотират собственото си управление. По-интересните са обаче вътрешните разломи в и без това крехката конфигурация на това мнозинство.

Какво би се решило с поисканите от Борисов оставки? Ще промени ли нещо

оставката на Даниел Митов, наприер?

Не. Поисксаните оставки са само част от по-големия въпрос за властта – как да оцелее колкото се може по-дълго време в нея Борисов, за да не стане клиент на прокуратурата например, както и под каква форма ще участва в управлението Пеевски.

Каква според Вас ще е ролята на Пеевски оттук нататък - ще влезе ли официално в управляващото мнозинство със свои хора, или ще прави конкретни договорки?

Пееевски и сега има силни позиции на властовото поле, но най-вероятно няма да бърза да се легинтимира на него. По-логично е да се опита да го направи след възможни напролет предсрочни избори. Ако ДПС - Ново начало успее да стане втора политическа сила, след ГЕРБ, Пеевски може да претендира за поста на вицепремиер в едно правителство с премиер Борисов, например. Разбира се, това са предпологжения при условие, че не знаем дали Румен Радев ще създаде "президентски проектт", с който да заиграе и на партийния терен.

Възможно ли е да се стигне до предсрочни избори?

Да, ескалирането на напрежението не само по оста опозиция и граждански протести vs. управляващи, но и в самото управляващо мнозинство вещае предсрочни избори. Но най-логично е те да се случат в годината на президентските избори – напролет или наесен, когато биха могли да бъдат по формулрата 2 в 1. Преди официалното влизане на България в еврозоната на 1 януари е трудно да си представим прекалено резки ходове на основните актьори въпреки ставащият все по-наелектризиран политически дискурс.