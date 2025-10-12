Иво Сиромахов напуска 7/8 ТВ, поставила ново начало по пътя към суверена

Иво Сиромахов напусна телевизия 7/8 ТВ, собственост на лидера на "Има такъв народ" (ИТН) Слави Трифонов. През последните години Сиромахов бе водещ на "Вечерното шоу на Слави" на мястото на Трифонов.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия "седем осми". Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", обяви Иво Сиромахов на фейсбук страницата си в събота.

По-рано тази седмица той изрази възмущението си от поредното безобразие на "партийната групичка" на ИТН - внесения от лидера им Тошко Йорданов законопроект, който предвижда вкарването на журналисти в затвора, ако те публикуват информация, свързана с личния живот на лица, които не са дали съгласие за това. "Какво стана с клетвите ви – "никога с Борисов, никога с Пеевски"? Защо излъгахте хората, които гласуваха за вас?", запита реторично Сиромахов.

Междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов каза, че бил говорил със Слави Трифонов ИТН да оттеглят законопроекта, който ГЕРБ подкрепиха в правната комисия, но според Борисов - без да са го прочели внимателно.

В събота Слави Трифонов обясни по запомнящ се начин, че всъщност е убеден привърженик на мракобесния закон, но ИТН ще го оттегли, за да продължат гнусотиите, които бълват жълтите медии.

След съобщението на Иво Сиромахов, че напуска телевизията му, Трифонов му благодари за моментите, прекарани заедно, без да се опитва да отговоря на критичната позицията на дългогодишния си колега и приятел.

"Колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", заявява той във Фейсбук.