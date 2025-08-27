Изборът на нова банка на София все пак продължава по план

Спешната процедура за избор на нова обслужваща банка на Столичната община ще бъде продължена по план въпреки отрицателното становище по нея на Агенцията за обществени поръчки (АОП). Това обясниха от администрацията на кмета Васил Терзиев в сряда след запитване от Mediapool.

Поръчката с пряко договаряне беше обявена спешно, след като Общинска банка, през която минават общинските пари от близо 30 години, поиска едностранно прекратяване на отношенията си с местната власт заради замесването ѝ в политически спорове.

След одобрени от специална комисия с участието на общински съветници критерии за участие в новата поръчка бяха поканени "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България".

Отрицателно становище

Във вторник, малко след като стана ясно, че и четирите поканени да участват в процедурата банки са подали оферти, в регистъра на обществените поръчки беше публикувано негативно становище на Агенцията за обществени поръчки. В него се оспорват мотивите на общината да избере именно бързата процедура договаряне без предварително обявление и да покани четирима участници.

Според юристи, с които Mediapool разговаря, преценка и отговорност на възложителя е (в случая на Столичната община) дали да прекрати процедурата, по която има отрицателно становище, или да я продължи. Ако препоръките на Агенцията за обществени поръчки не бъдат взети предвид, е възможно след това общината да бъде санкционирана от Агенцията за държавна финансова инспекция или от Сметната палата.

Продължаваме напред

От администрацията обясниха в сряда, че процедурата продължава с оценка на офертите и избор на най-добрата и че са отговорили на становището на АОП. В документа, публикуван и в досието на поръчката, се повтарят вече обявените мотиви, че заради изтичането на предизвестията за прекратяване на споразуменията с Общинска банка няма как да се направи открита процедура с нормални срокове. Това според общината са извънредни обстоятелства, при каквито може да се прилага прякото договаряне. Сроковете са кратки, защото заради изтичането на предизвестията за прекратяване, няма как да се направи процедура с нормален срок.

"В настоящия случай, за да се обезпечи нормалното функциониране на най-голямата общинска администрация в страната, следва да има сключен договор с обслужваща банка най-късно до изтичане на срока на предизвестието отправено от "Общинска банка" АД, доколкото с изтичане на срока на предизвестието, договорът се счита за прекратен. Липсата на договор с обслужваща банка, не просто ще затрудни нормалното изпълнение на нормативно установените дейности на възложителя, а ще направи абсолютно невъзможна неговата работа", пише в отговора на местната власт.

Според публично известната информация предизвестията по два от договорите с Общинска банка вече са изтекли. От екипа на Васил Терзиев твърдят, че най-проблемно е прекратяването на рамковия договор за комплексно обслужване на местната власт, който би трябвало да приключи към края на септември.

"Столичната община продължава да извършва разплащания и отново призовава към отговорно отношение представители на политически сили, които се опитват да всяват смут и неверни твърдения за обратното", пише още в отговора на администрацията.

Политически контекст

Становището на АОП се появи ден, след като общински съветници от ГЕРБ обявиха, че ще поискат агенцията да се произнесе по обявената от общината процедура за избор на нова банка. Това стана по време на извънредното заседание на Столичния общински съвет (СОС), на което единодушно беше дадена зелена светлина на кмета Васил Терзиев да смени обслужващата банка на общината.

Преди време пък Васил Терзиев сигнализира за бездействие от страна на Агенцията за обществени поръчки, която е към Министерството на финансите. Причината беше забавено становище по предварителен контрол за най-голямата поръчка на местната власт - за чистенето на града с прогнозна стойност над 500 млн. лева с ДДС. Тогава той обяви, че се подготвя поредна криза в София - този път с боклука, тъй като има риск новите чистачи да не бъдат избрани навреме.