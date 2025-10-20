Изборът за топ прокурор на София: Свързвана с "джуджетата" прокурорка срещу вечен претендент за началник

Свързваната с "Осемте джуджета" прокурорка Емилия Русинова и вечният претендент за шефска позиция в държавното обвинение Бойко Атанасов са единствените двама кандидати да оглавят Софийската градска прокуратура, която е една от най-важните институции в българската съдебна система.

Срокът за подаване на документи изтича в понеделник, но липсата на интерес от прокурорите към една от най-важните позиции в съдебната система е показателна за трагичното състояние на системата.

През последните 10 години повечето магистрати спряха дори да кандидатстват за ръководни места в системата заради множеството случаи на предварително договорени гласувания от Висшия съдебен съвет.

Първата процедура по избора на шеф на Софийската градска прокуратура, която разследва делата срещу политици и магистрати, се провали. В нея участва прокурорът от Върховната касационна прокуратура Ангел Илиев, но преди вота той се оттегли от конкурса, без да обяви защо прави това.

Прокурорската колегия определи Емилия Русинова, която към онзи момент беше заместник-апелативен прокурор на София, за временен шеф на градската прокуратура. Сега Русинова е изявила желание да бъде назначена за постоянен началник.

"Като човек, търсещ познанието, често правя равносметка на живота си. В настоящия етап убедено мога да кажа, че положените от мен усилия през последните три десетилетия, както в личен, така и в професионален план, не са били напразни. Опитът, който натрупах и трудностите, които преодолях, ме направиха още по-силна и уверена в своите качества личност", пише Русинова в своята концепция, цитирана от lex.bg.

Тя коментира, че в Софийската градска прокуратура се чувства на точното място. Емилия Русинова веднъж вече беше шеф на СГП в периода от 2016 г. до 2020 г. Сега тя се връща към този период и твърди, че е удовлетворена "от желанието, което видяла в голяма част от колегите си да се борят за върховенството на правото, въпреки очевидно негативните обществени нагласи към прокуратурата".

Преди две седмици нейното име беше споменато от прокурора Ивайло Занев, който ръководеше разследването за изчезналите милиони от проекта за магистрала "Хемус". Той е бил отстранен от делото от Емилия Русинова точно преди да внесе в съда обвинителния акт.

Занев подозира, че е имало натиск за отстраняването му от най-високо ниво, например от главния прокурор Борислав Сарафов, като той е подавал сигнал до специалния прокурор Даниела Талева.

Джуджетата

През март 2024 година "Антикорупционният фонд" публикува показания на анонимен свидетел, който твърдеше, че главният прокурор Борислав Сарафов е бил чест посетител в ресторант "Осемте джуджета". Няколко години същият ресторант бе превърнат в офис за срещите на бившия следовател и сенчест лобист в съдебната система Петьо Петров-Еврото.

Пред прокурора от районната прокуратура Георги Иванов анонимната свидетелка казва, че в периода 2018 г. - 2020 г. често посещавала заведението. Не става ясно защо е ходила там. Обяснението ѝ е: "Не желая да влизам в повече подробности".

Бидейки често там, разказва тя, е неколкократно засичала Сарафов, над десет пъти, по нейните думи. Той се виждал с Петров, но тя не знаела за какво си говорят. Обяснява, че двамата си разменят големи кафяви хартиени пликове с неизвестно съдържание. Свидетелката посочва, че може би са били документи.

Тя твърди, че освен Сарафов там е ходил и прокурорът Димитър Франтишек, някогашен шеф на закритата вече специализирана прокуратура. Друг магистрат, който е посещавал ресторанта, е била Емилия Русинова, твърди свидетелката.

"Мисля, че Петьо Петров успя да ѝ помогне да стане шеф на Софийска градска прокуратура. Нея съм я виждала много често – поне двайсет пъти. Това е било по различно време – през деня, вечерта, буквално по домашно облекло, като е стояла различно време в ресторанта. Понякога е стояла час, час и половина. С нея съм виждала, че Петров си разменяше ръчно написани бележки. Какво е имало на тези написани от тях бележки, няма как да знам", пише в протокола за разпит.

Веднъж прокурорката си тръгнала разплакана, обяснява свидетелката.

Любена Петрова, която бе съпруга на Петьо Еврото, също обясни в интервю за АКФ, че Русинова е била чест гост на "Джуджетата".

Кой е Бойко Атанасов?

Другият кандидат за шеф на Софийската градска прокуратура е следователят Бойко Атанасов, който нашумя преди близо 10 години с разкритията си, че в прокуратурата има "шпицкоманда" от хора, работещи по специалните дела срещу политици.

През годините Бойко Атанасов се кандидатира за най-различни позиции. Той искаше да става шеф на Софийската районна прокуратура, на Софийската градска прокуратура, на Специализираната прокуратура и на апелативната спецпрокуратура.

Два пъти кандидатства за европейски делегиран прокурор, беше независим кандидат за депутат, беше и кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота и е подавал документи за поста европейски главен прокурор на мястото на Лаура Кьовеши, чийто мандат изтича в края на октомври 2026 г.

Номинираният е известен опозиционер в съдебната система. Преди години той показа как в боклука на столичната следствена служба се изхвърлят документи по разследването за фалита на КТБ. Атанасов бе и единственият магистрат, който говореше за "шпицкоманда" под ръководството на бившия главен прокурор Сотир Цацаров, чиято задача била да удря неудобните.

Преди две години бе издигнат от "Възраждане" за шеф на антикорупционната комисия.

Концепцията му за градски прокурор е от две страници и в нея обяснява, че участва в процедурата поради желанието му да се подобри качеството на работата и да повиши доверието в прокуратурата.