Избори в Пазарджик: Наплив на кандидати и полиция, слаба активност и обичайните шашми (Видео)

Изборите за нов общински съвет в Пазарджик тази неделя протичат при засилено присъствие на полиция и наблюдатели. С охраната на изборите са ангажирани 220 полицейски служители. Има множество сигнали за купуване на гласове и нарушения, които се проверяват. Въпреки рекордния брой кандидати - 597 за 41 мандата в общинския съвет, избирателната активност е ниска – към 16:00 часа е била малко над 24%, в сравнение с 29.47% на вота през 2023 година. В изборите участват общо 27 партии и коалиции.

От полицията заявиха, че към този момент задържани няма. Има обаче подадени сигнали, по които работят. Поради тази причина около обед в ромските квартали на общината пристигна и жандармерия.

В същото време с организирани автобуси пристигат наблюдатели от страната, които затрудняват работата на секционните избирателни комисии, предаде БНР.

В Общинската избирателна комисия има десетки обаждания от председатели на секции, че наблюдатели пречат на нормалния изборен процес. Най-голямо е присъствието в ромския квартал на Пазарджик, където в момента има десетки депутати, бивши премиери и министри.

"За един общински съветник министри да идват за какво? ... И то 100 човека…Това е и вид агитация и ми е интересно защо само в квартала идват".

От своя страна наблюдатели съобщават:

"В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила, каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, тя каза "И кой сега ще дава 50-те лева?" и аз ѝ казах, добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв. Намерихме го тук в двора - бяла тениска, бели маратонки, черно яке, мъж. Той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището".

За разлика от Пазарджик, в селата гласуването е по-силно. В една от секциите в село Мало Конаре председателят си е тръгнал, тъй като след скандал с наблюдатели се е напил и това е довело до невъзможност да продължи да изпълнява служебните си задължения, предаде БНР.

Напрежение в ромската махала на с. Огняново

В ранния следобед в ромската махала на село Огняново настъпи голямо струпване на хора. Там граждани са задържали двама предполагаеми купувачи на гласове, които са успели да се заключат в автомобилите си и така са престояли един час, предаде БНР.

Полицията е успяла да ги извади. И двамата отрекоха да са търговци на гласове.

В единия от автомобилите е открита полицейска значка, но към момента не се знае дали е фалшива, или не. Извадена бе и малка чанта с пари.

Два часа преди този инцидент, в Огняново е имало залпово гласуване. Над 300 души за кратко време са упражнили правото си на глас.

Пред училище с избирателни секции в кв. Изток в Пазарджик се стигна до напрежение.

Появи се и видео, в което се твърди, че е заснет купувач на гласове:

Защо се правят нови избори

До настоящия вот в Пазарджик се стигна, след като на 17 юли Върховният административен съд касира вота за общински съветници, произведен на 29 октомври 2023 г. Тогава изборите за кмет бяха спечелени от кандидата на ПП-ДБ Петър Куленски. До касирането на изборите за общински съветници той управляваше с нестабилно плаващо мнозинство в общинския съвет, където ПП-ДБ имаха само четирима съветници.

А след това съдът върна стария общинския съвет, доминиран от групата около бившия кмет Тодор Попов, сочен за близък до санкционирания за корупция Делян Пеевски.

От "Продължаваме промяната" (ПП) обявиха, че над 100 техни наблюдатели ще следят изборния процес по време на вота за общински съветници в Пазарджик в неделя.

На място ще са лидерът на партията Асен Василев, бившият министър на вътрешните работи Бойко Рашков, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, както и други депутати от ПП.

Освен в Пазарджик, през 2023 г. ПП-ДБ спечелиха в още три областни градове – София, Варна и Благоевград. Изборът на столичния кмет Васил Терзиев бе атакуван пред съда, който вече втора година държи делото на трупчета. Властта в общинския съвет държи т.нар. икономическо мнозинство начело с ГЕРБ. Атакуван бе и изборът на районни кметове в София, спечелен от кандидати на ПП-ДБ. Нови избори се проведоха в три района.

Паралелно с касирането на вота за общински съвет в Пазарджик, това лято започнаха показни акции на прокуратурата и антикорупционната комисия срещу местната власт в други два града с кметове от ПП-ДБ - София и Варна.

Първо зам.-кметът на София Никола Барбутов, а после и кметът на Варна Благомир Коцев бяха задържани по обвинения в корупция.