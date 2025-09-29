Изборите в Молдова: Проевропейската партия с убедителна победа срещу проруския блок

Проевропейската Партия на действието и солидарността спечели изборите в Молдова и така ще продължи пътя на страната към Европейския съюз.

Формацията, основана от президента Мая Санду, получава 50.03% при 99.5% преброени гласове.

Това означава, че партията ще има мнозинство в 101-местния парламент и ще може да формира управление за сметка на проруските формации.

На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, с малко над 24% подкрепа.

Трети е блокът "Алтернатива" с 8 на сто. В молдовския парламент влизат още две формации – "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи“.