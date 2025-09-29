 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

Изборите в Молдова: Проевропейската партия с убедителна победа срещу проруския блок

70 коментара
Мая Санду, сн. ЕПА/БГНЕС
Проевропейската Партия на действието и солидарността спечели изборите в Молдова и така ще продължи пътя на страната към Европейския съюз.
 
Формацията, основана от президента Мая Санду, получава 50.03% при 99.5% преброени гласове.
 
Това означава, че партията ще има мнозинство в 101-местния парламент и ще може да формира управление за сметка на проруските формации.
 
На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, с малко над 24% подкрепа.
 
Трети е блокът "Алтернатива" с 8 на сто. В молдовския парламент влизат още две формации – "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи“.
 
Избирателната комисия в Молдова спря миналата седмица участието на две проруски формации заради подозрения за нелегално финансиране, а  Москва обвини Кишинев, че подклажда русофобска истерия.
 
Избирателната активност достигна около 52% от регистрираните гласоподаватели или над 1.6 милиона души. Повече от 243 000 гласа са подадени от молдовската диаспора.
 
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
 
Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.
 
Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.
 
Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности. 
 
Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
 
Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас. 

Ключови думи

Молдова Мая Санду
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

70 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. F16
    #70

    Русия нищо не е казала по въпроса. То това е работа на молдовците, да заявят.

  2. F16
    #69

    Лунатиците от ЕС, да кажат какъв е броя на секциите в ЕС спрямо броя в Русия. 300 на 2, но тръбят ненормалниците че Русия купувала гласове. Освен че са нагли, са и прости.

  3. Pepa
    #68
    Отговор на коментар #61

    Квик, квик като тези ватници- К(у)роносов, Некрасов, Турбицин, Акзямов, Парфенов и так дальше. Този първият името му е в хармония с мутрата му, хахахаааа.

  4. F18
    #67

    Господ да убие дявола путлер!

  5. мунчо в затвора!
    #66
    Отговор на коментар #64

    Много си наивен.След сатаната путлер ще дойде друг сатана.Оная кочина е сатанинска, там хора няма, а само песковци и медведевци.Самото съществуване на русия е дело на дявола.

  6. мунчо в затвора!
    #65

    Шапки долу пред Украйна!Разгромиха путинските подчовеци!

  7. Bлaдo
    #64

    резултатът от тия избори също е отпушване за Молдова в европейска посока... НО!!! истинското отпушване ще е, когато путин умре... ;-)) ... ... (и ехото дълго ще повтаря 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...') ...

  8. azovdgd
    #63

    санду проститутката на евролибе рас тите срам за молдовците!

  9. azovdgd
    #62
    Отговор на коментар #60

    и ти ще се вееш на дирека хеххе

  10. azovdgd
    #61

    каква красива гледка ще бъде тази санду убита и накълцана на парчета с оцъклен поглед!

Препоръчано от редакцията

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни