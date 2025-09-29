Изборите в Молдова: Проевропейската партия с убедителна победа срещу проруския блок

Проевропейската Партия на действието и солидарността спечели изборите в Молдова и така ще продължи пътя на страната към Европейския съюз.
Формацията, основана от президента Мая Санду, получава 50.03% при 99.5% преброени гласове.
Това означава, че партията ще има мнозинство в 101-местния парламент и ще може да формира управление за сметка на проруските формации.
На второ място е опозиционният "Патриотичен блок", съставен от четири проруски партии, с малко над 24% подкрепа.
Трети е блокът "Алтернатива" с 8 на сто. В молдовския парламент влизат още две формации – "Нашата партия" и "Демокрация вкъщи“.
Избирателната комисия в Молдова спря миналата седмица участието на две проруски формации заради подозрения за нелегално финансиране, а Москва обвини Кишинев, че подклажда русофобска истерия.
Избирателната активност достигна около 52% от регистрираните гласоподаватели или над 1.6 милиона души. Повече от 243 000 гласа са подадени от молдовската диаспора.
Изборите се проведоха в решаващ момент за Молдова, която е кандидат за членство в ЕС, но се намира в непосредствена близост до войната в Украйна и според молдовските власти редовно става обект на натиск и хибридни атаки от страна на Москва.
Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова с постове в социалната мрежа "Екс" по повод вчерашните избори, спечелени от проевропейската Партия на действието и солидарността.
Вратата ни е отворена, написа по този повод председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Тя обещава ЕС да бъде с Молдова на всяка крачка по европейския път на страната. Фон дер Лайен отбелязва, че опитите за всяване на страх и разделение в Молдова не са попречили на избирателите да подкрепят пътя към Европа, демокрация и свобода.
Бъдещето на Молдова е в ЕС, написа председателят на Европейския парламент Роберта Мецола. Тя определя изборите като историческа стъпка напред по пътя към демокрация, надежда и възможности.
Посланието на гражданите на Молдова е ясно - демокрация, реформи, европейско бъдеще, въпреки натиска и намесата от Русия, написа председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Въпреки огромните усилия на Русия да разпространява дезинформация и да купува гласове, няма сила, която да спре хората, търсещи свобода, написа върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
резултатът от тия избори също е отпушване за Молдова в европейска посока... НО!!! истинското отпушване ще е, когато путин умре... ;-)) ... ... (и ехото дълго ще повтаря 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...') ...
подкрепете ни
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Русия нищо не е казала по въпроса. То това е работа на молдовците, да заявят.
Лунатиците от ЕС, да кажат какъв е броя на секциите в ЕС спрямо броя в Русия. 300 на 2, но тръбят ненормалниците че Русия купувала гласове. Освен че са нагли, са и прости.
Квик, квик като тези ватници- К(у)роносов, Некрасов, Турбицин, Акзямов, Парфенов и так дальше. Този първият името му е в хармония с мутрата му, хахахаааа.
Господ да убие дявола путлер!
Много си наивен.След сатаната путлер ще дойде друг сатана.Оная кочина е сатанинска, там хора няма, а само песковци и медведевци.Самото съществуване на русия е дело на дявола.
Шапки долу пред Украйна!Разгромиха путинските подчовеци!
резултатът от тия избори също е отпушване за Молдова в европейска посока... НО!!! истинското отпушване ще е, когато путин умре... ;-)) ... ... (и ехото дълго ще повтаря 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...', 'путин умре...') ...
санду проститутката на евролибе рас тите срам за молдовците!
и ти ще се вееш на дирека хеххе
каква красива гледка ще бъде тази санду убита и накълцана на парчета с оцъклен поглед!