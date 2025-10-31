Изборите във Вирджиния и Ню Джърси - първи електорален тест за Тръмп и демократите

Една година след победата на Доналд Тръмп на президентските избори в САЩ, щатите Вирджиния и Ню Джърси ще изберат следващите си губернатори във вторник на вот, който ще се превърне в тест за втория мандат на президента републиканец и за Демократическата партия, която все още не се е окопитила от изхода от президентския вот.

Във Вирджиния кандидатката на демократите Абигейл Спанбъргър е явен фаворит пред републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс в надпреварата за това коя от тях ще стане първата жена губернатор на този щат с девет милиона жители.

В Ню Джърси, от друга страна, макар че социологическите проучвания от няколко месеца дават преднина на демократката Мики Шерил срещу републиканеца Джак Чатарели, изборите се очертава да бъдат оспорвани.

Докато на президентските избори през 2020 г. Джо Байдън спечели с голяма преднина и в двата щата, на вота четири години по-късно Доналд Тръмп значително намали разликата срещу Камала Харис.

Изборите във вторник ще бъдат следени с особено внимание отвъд местното им значение и до известна степен ще послужат като барометър за първите девет месеца от втория мандат на Тръмп.

Предстоящите избори би трябвало да предоставят за мнозина "възможност да изразят недоволството си" от Доналд Тръмп, каза пред АФП Дженифър Виктор, преподавателка по политически науки в университета "Джордж Мейсън" във Вирджиния.

"Умерена"

Кандидатите на демократите не се заблуждават относно нагласите на избирателите и се стремят да направят максимална връзка между републиканските си съперници и стопанина на Белия дом.

"Вирджиния страда заради политиките на Тръмп, които Сиърс подкрепя", гласи една от последните реклами, пуснати от предизборния щаб на Абигейл Спанбъргър.

Уволнението на стотици хиляди федерални служители, предприето от Доналд Тръмп и бившия му съюзник Илон Мъск, засегна особено този щат, който граничи с федералната столица Вашингтон. Кандидатката на демократите фокусира кампанията си върху икономическите проблеми.

Избрана в Конгреса между 2019 и 2025 г., тази 46-годишна бивша агентка на ЦРУ "се представя като умерена, а не като левичарка", казва Дженифър Виктор.

Това обаче не пречи на нейната съперничка, Уинсъм Ърл-Сиърс, да определя програмата ѝ като "екстремистка".

Шестдесет и една годишната настояща вицегубернаторка е възприела печелившата стратегия на оттеглящия се от длъжността губернатор Глен Йънгкин. През 2021 г. този републиканец проведе кампания по теми, свързани с "културната война", по-специално за по-големи ограничения на абортите и правата на транссексуалните.

Бивша военнослужеща от морската пехота, Уинсъм Еърл-Сиърс обаче понесе щети от "неорганизирана кампания в началото", подчертава Дженифър Виктор. Тя допълва, че републиканката все още се ползва с ниска избирателна подкрепа и има и проблеми в набирането на средства.

Разочарование

В Ню Джърси двамата кандидати поставиха разходите за живот в центъра на дебатите. И тук обаче президентът е на фокус.

Въпреки че се ползва с явната подкрепа на Доналд Тръмп, Джак Чатарели не го изтъква. Шестдесет и три годишният републикански кандидат бизнесмен трябва да балансира между успешното мобилизиране на поддръжниците на президента и поддържането на дистанция от него, за да не си навлече недоволството на по-умерените избиратели.

Срещу него се изправя Мики Шерил. Подобно на демократката от Вирджиния Абигейл Спанбъргър, и Шерил, която е бивша военнослужеща - пилот на хеликоптер във флота, е определяна като член на умереното крило на Демократическата партия. Това е етикет, който може да ѝ струва гласове сред някои избиратели, които изразяват разочарованието си от липсата на динамизъм и дързост в партията.

Особено когато от другата страна на река Хъдсън в предизборната кампания за кмет на Ню Йорк начело излиза Зохран Мамдани, чиято крайнолява програма и иновативна комуникация предизвикаха определен ентусиазъм.

След вота във вторник погледите ще се насочат към междинните избори за Конгрес през ноември догодина, по време на които републиканците ще се опитат да запазят мнозинството си в законодателния орган.

Една убедителна победа на демократите във Вирджиния и Ню Джърси би могла да даде нов тласък на партията, която се нуждае от ориентири.

Ако се случи обратното, Доналд Тръмп може да се почувства още по-окуражен в стремежа си да преобразува американския политически пейзаж.

По БТА