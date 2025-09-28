Изборният ден в Молдова приключи (обновена)

Гласуването на парламентарните избори в Молдова приключи, но в някои секции в чужбина то продължава заради часовата разлика.

Според последните данни на ЦИК 51.9 на сто от молдовските избиратели са упражнили правото си на глас.

Гласуването протича много активно и сред молдовците, живеещи извън границите на страната. По информация към 19:00 ч. в чужбина са гласували близо 230 000 молдовски граждани. Това са най-високите резултати на избирателна активност сред диаспората на парламентарни избори. На парламентарните избори през 2019 г. извън Молдова са гласували над 76 000 молдовци, на тези през 2021 г. – над 212 000.

Очаква се голямата молдовска диаспора от близо един милион души да изиграе решаваща роля в изхода от вота, на който основните претенденти са управляващата досега проевропейска Партия на действието и солидарността и опозиционният Патриотичен блок, съставен от четири проруски партии.

Анализатори и политици смятат, че резултатът от днешния вот ще определи външнополитическия хоризонт на Молдова - към Брюксел или към Москва. На последните президентски избори, на които също бе гледано като на избор между Изтока и Запада – в чужбина гласуваха рекордните 327 000 избиратели. Над 82 процента от тях подкрепиха проевропейската президентка Мая Санду и осигуриха преизбирането ѝ, припомня БТА.

По-рано в неделя външното министерство на Молдова съобщи, че в няколко избирателни секции в чужбина са получени бомбени заплахи.

Право на глас имаха близо 3.3 млн. души, включително живеещите в чужбина молдовци.

Прагът за влизане в парламента е 5 процента за партии, 7 процента за коалиции и 2 процента за независими кандидати.

Общо 22 партии, коалиции и независими кандидати бяха регистрирани за участие. Избирателната система е пропорционална, като цялата страна е един избирателен район. Изборите се признават за валидни, ако поне една трета от регистрираните избиратели са гласували.

Молдовската ЦИК не допусна до участие няколко партии с мотив, че са свързани с Русия и с молдовския олигарх Илан Шор, който бе осъден задочно през 2023 г. на 15 години затвор по дело, наречено "кражбата на века“, във връзка с изчезването на 1 милиард долара от банките на Молдова през 2014 г. Шор намери убежище в Русия.

През последните дни ЦИК на Молдова изключи от участие в изборната надпревара още две проруски партии – "Сърцето на Молдова", която е част от опозиционния Патриотичен блок, и партията "Велика Молдова" поради подозрения за незаконно финансиране.

Решението бе взето на фона на опасения за предполагаема руска намеса в изборния процес в страната и бъдещето на стремежите на Молдова да се присъедини към ЕС.

Русия отрича да се меси във вътрешните работи на Молдова и обвини молдовските власти, че подклаждат антируска истерия, за да спечелят изборите.