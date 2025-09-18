Изчезналата криптокралица Ружа Игнатова с обвинение в Германия

Германската прокуратура повдигна обвинения срещу самопровъзгласилата се за „криптокралица“ Ружа Игнатова, издирвана от години за предполагаемата си роля в измамната схема с криптовалутата "Уанкойн" (OneCoin), предаде ДПА, цитирана от БТА
Четиридесет и петгодишната жена, която има българско и германско гражданство, е заподозряна, че е създала схема за измами от типа финансова пирамида, за разпространението на "Уанкойн". Тя е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в списъка на най-издирваните лица от Европол.
Игнатова, чиято компания е имала седалище в западногерманския град Гревен, изчезва безследно през 2017 г. На 25 октомври същата година тя пътува от София до Атина и оттогава не е виждана.
С обвинителния акт германските власти искат да предотвратят изтичането по давност на предполагаемите престъпления, заяви ръководителят на прокуратурата в Билефелд Карстен Новак.
Ако окръжният съд в Билефелд започне производство, давностният срок ще бъде удължен и ще изтече едва след пет години. Разследващите се надяват през това време Игнатова да бъде задържана и изправена пред съда.
В обвинителния акт, който е с обем от 600 страници, са посочени 17 500 жертви на предполагаемата измама и щети в приблизителен общ размер на 57 млн. евро. Прокуратурата се е ограничила до периода 2015 – 2016 г. Като цяло обаче се предполага, че са засегнати милиони инвеститори по целия свят, а щетите възлизат на милиарди евро.
Според полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия, където се намира град Гревен, по време на разследването са били конфискувани активи на стойност около 28 млн. евро..
