Издигнатите от властта за шефове на комисия "Антикорупция" получиха най-високи оценки

Тримата подкрепяни от управляващата коалиция кандидати за членове на Антикорупционната комисия (КПК) - Стоян Петков, Петър Коев и Мария Даскалова – без изненади получиха най-високи оценки от членовете на т.нар. Номинационна комисия.

Това е още един знак, че именно тези хора ще бъдат избрани за ръководители на комисията съвсем скоро.

По време на изслушването тримата казаха, че няма да разследват санкционирани за корупция по "Магнитски", защото нямали законово основание за това.

Членове на КПК се избират с обикновено мнозинство от 121 гласа, като оценките на Номинационната комисия не са задължаващи за депутатите. Въпреки това дадения им предварителен рейтинг служи за измиване на ръцете на управляващите партии да изпратят свои хора в комисия, която трябва да разследва корупцията във властта.

В момента Антикорупционната комисия е сочена като инструмент за провеждане на удари срещу политическата опозиция на ГЕРБ и ДПС-Ново начало. Процесът започна с акциите срещу ДПС-Доган, последва "Продължаваме промяната", а последната операция приключи с ареста на кмета на Варна Благомир Коцев.

Делян Пеевски предложи закриване на комисия "Антикорупция", която изглежда, че работи чудесно срещу неговите опоненти. Бойко Борисов обаче настоя, че новото ръководство трябва да бъде назначено, за да се усвоят парите по Плана за възстановяване.

Най-висока оценка за бъдещ член на КПК е получил настоящият директор на дирекция "Противодействие на корупцията" Стоян Петков, който бе предложен от Деница Сачева от ГЕРБ, депутати от БСП и ИТН

Опозицията в парламента подозира Петков като човек, който е близък до лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Номинационната комисия посочва, че той не е отговорил пълно на поставен въпрос за стандартите на Европейския съюз и на Съвета на Европа в областта на борбата с корупцията.

Комисията отбелязва още, че не са публично известни негови изявления или прояви, които да демонстрират позиция в защита на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото.

”При отговора на въпроса за проверка на сигнал срещу съдия не показа рефлекс за възможността по този начин да се увреди съдебната независимост“, отбелязва номинационната комисия.

Втори е заместник-директорът на дирекция "Противодействие на корупцията" в Антикорупционната комисия Петър Коев, който пак е предложен от ГЕРБ, БСП и ИТН. Той е оценен за "много добри аналитични способности по време на изслушването".

В оценката за него се посочва, че той не отговаря изцяло на въпроса за международните стандарти за борбата с корупцията, както и "не показва добра преценка за възможността или за съществуващия риск да се застраши независимостта на съда" при проверка при сигнал срещу съдия.

Това изглежда е проблем и за Стоян Петков.

Адвокатът Мария Даскалова е класирана на трето място със 118 точки. Кандидатката е номинирана отново от ИТН, ГЕРБ и БСП. Тя е адвокат на "Лев инс" по делото шамар за 1 млн. лв. срещу Mediapool.

В становището си номинационната комисия отбелязва, че Даскалова не притежава професионален опит в сферата с противодействието на корупцията, както и че не е била убедителна в представянето си по темата за деклариране на имущество от лица, заемащи публични длъжности, припомня сайтът “Дневник“.

Не са публично известни нейни изявления или прояви, които демонстрират професионална подкрепа или позиция в защита на независимостта на съдебната власт и върховенството на правото, пише изданието.

По време на изслушването ѝ тя не успя да назове без грешка името на Закона за лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, и призна, че не знае какво работи антикорупционната комисия, на която иска да стане член.

“Аз не знам какво работи комисията. Четири пъти съм се явявала. Хората са много притеснени, където работят. Направи ми впечатление, че се намират на тясно и не им е уютно. Имам чувството, че са и тъжни”, е казала Даскалова, цитирана от "Дневник".

Тя признава и че е използвала изкуствен интелект за изработването на концепцията си, призова сигналоподателите да се "ухажват" и обяви за излишно да се работи по разследване на санкционираните по "Магнитски".

Най-ниска оценка е получил единственият непартиен кандидат - адвокат Аделина Натина-Зиколова. Тя е номинирана от фондация на бившия член на "Да, България" и министерски съветник, а сега - сътрудник на лидера на "Величие" Ивелин Михайлов, Мустафа Емин.

Номинационната комисия казва, че Зиколова не е била убедителна в отговорите и при представянето си в областта на установяване на конфликт на интереси и несъответствията при деклариране на имущество.

По време на изслушването ѝ Зиколова отчете, че много от работещите в антикорупционната комисия нямат капацитет да разследват икономически престъпления, и призова за въвеждане на проверки на интегритета за работещите в комисията и да се разработи "индекс на институционална почтеност".