Издирват Културиста, Йожи и Релето от "Наглите"

Трима от групата за отвличания "Наглите", която беше разкрита през 2009 година, изчезнаха. Мъжете са в неизвестност вече две денонощия, предаде БНТ. От столичната полиция заявиха, че изчезването им се разследва.

През 2013 г. Прокопи Прокопиев, Ивайло Евтимов и Даниел Димитров, известни с прякорите Културиста, Йожи и Релето бяха осъдени за 13 отвличания.

Преди два дни съпругата на Прокопи Прокопиев подава сигнал в МВР, че Културиста е в неизвестност. Криминалистите бързо установяват, че телефонът на бившия затворник последно е бил в близост с тези на приближените му от групата на "Наглите" Ивайло Евтимов - Йожи и Даниел Димитров - Релето.

"Намерени са колите им, като в колите са били оставени телефоните им, което говори за това, че те или са отивали на някаква престъпна акция, или им е бил заложен някакъв капан, защото хората, които оставят телефоните в колите, за да отидат да се срещнат с някой, обикновено не отиват на някакъв турнир по шах. Не са намерени техните документи, което говори, че най-вероятно те не са отивали да изпълняват мокра поръчка.", коментира пред БНТ Слави Ангелов, главен редактор на в-к "168 часа":

Културиста, Йожи и Релето, заедно с Любомир Димитров - Гребеца влизат в затвора през 2013 година. Четиримата са осъдени за 13 отвличания извършени между 2006 и 2009 година, за които са поискали около 40 милиона евро откупи, но са успели да получат малко над три милиона и половина.

"Което, така съвпада със световния процент в такива случаи. Но в крайна сметка тези 3 милиона не са малко пари и те не бяха намерени.", добави Ангелов.