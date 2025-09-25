Изгодното пазаруване вече е предвидимо: моделът на dm в България

Във време на постоянно променящи се цени българските потребители все по-често търсят сигурност и прозрачност. Вместо кратки промоции, които водят до хаотични покупки или презапасяване, веригата dm преди няколко години въведе на местния пазар модел за ценова стабилност или т.нар. трайно изгодни цени. Всеки артикул в магазините и онлайн остава със стабилна цена минимум четири месеца от датата, посочена на етикета. Тази политика позволява на клиентите да планират бюджета си спокойно, без да се налага да следят кампании и "последни дни" на намаления.

Собствените марки – среден клас, но с висок стандарт

Освен ценова стабилност dm предлага богат асортимент от собствени марки – над 20 линии козметика, хигиенни и домакински продукти, храни, добавки и артикули за домашни любимци. Производството им се следи от централата на компанията в Германия и отговаря на актуалните технологични стандарти. Контролът върху съставките и опаковките е постоянен, а качеството остава във високия сегмент на средния ценови клас.

Имената Balea, dmBio, babylove, alverde NATURKOSMETIK и Denkmit отдавна са сред разпознаваемите и предпочитани от българските клиенти.

Лоялност с приложение

Моделът на изгодно пазаруване в dm е допълнен от мобилното приложение "Моят dm". Чрез него потребителите могат да следят оборота от покупките си – онлайн или в магазин – и да получават талони за отстъпка след достигане на определени нива.

До 30.04.2026 г. нивата започват от Ниво 1 при натрупан оборот от 20 лв. (10.26 евро) и стигат до Ниво 10 при оборот от 1600 лв. (818.07 евро). Талоните, които клиентите получават за отделните нива, са за отстъпка под формата на определена сума или на процент, и се приспадат при следваща покупка.

Приложението предлага и други талони за конкретни продукти и марки, а списъците с любими артикули улесняват планирането на покупките.

Как изглежда на практика

Нека да дадем пример с покупката на продукт с предимствата, които дават ценовата политика на dm за трайно изгодни цени. Избираме душ гел на собствената марка Balea - "Be Happy". Цената му 2,65 лв. (1,35 €) не е променяна от май 2025 г. и това е обозначено на етикета. Клиентът може да го купи без да се притеснява, че утре ще е по-скъп, и същевременно да трупа оборот в програмата за лоялност "Моят dm". В замяна получава качествен продукт, в чийто състав няма микропластмаса и водоразтворими синтетични полимери.

Дългосрочен ангажимент

dm drogerie markt принадлежи към най-големите вериги дрогерии в Централна и Източна Европа. Първият магазин е отворен през 1973 г. в Карлсруе, Германия, а първият филиал - в австрийския град Линц през 1976 г. Днес марката dm е представена в 14 страни в Европа.

dm България се присъединява към групата на 29 януари 2009 г. с първия си обект във Видин. Към днешна дата магазините на веригата са над 120 в 44 града в страната. Асортиментът на dm обхваща над 16 000 дрогерийни стоки, достъпни за удобно пазаруване както във физическите обекти, така и онлайн.

От компанията подчертават, че стремежът им е да изграждат прозрачни и устойчиви отношения с клиентите – чрез качествени продукти, стабилни цени и услуги, които правят пазаруването по-лесно и предвидимо.