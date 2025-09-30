Изгрява ли нова звезда в жп строителството на "Чичко Тревичко"

Седем кандидати подадоха оферти в търга за строителството на 17 км железен път между Радомир и Перник с прогнозна стойност над 462 милиона лева без ДДС. Трасето е част от Коридор №8, който трябва да свърже Черно с Адриатическо море.

Участват почти всички големи български компании в жп строителството. Само две са чуждите фирми. Те са добре познати у нас - австрийската "Щрабаг" и турската "Догуш", които са се включили в консорциуми.

Ценовите предложения на всичките 7 кандидати са отворени едновременно на 23 септември. От тях 3 са над прогнозната стойност, а останалите четири са под нея, показва регистърът на обществените поръчки.

Това е трети опит на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да избере строител. Предишните два се провалиха, след като НКЖИ се отказа от търговете заради пропуски в заданието. Сегашната обществена поръчка е с прогнозна стойност близо два пъти по-висока от тази обявена в края на 2020 г. (267.5 млн. лв. без ДДС).

"Заданието сега е подготвено изключително прецизно от възложителя. Бъдещите изпълнители също имаха достатъчно време за подготовка на предложенията си. Отдавна на търгове на НКЖИ не е имало толкова много кандидати. Целта ни е да се стигне до избор на изпълнител на тази толкова важна жп отсечка", коментира за Mediapool инж. Александър Вецков, генерален директор на НКЖИ.

Поръчката предизвика голям интерес, въпреки че към момента няма осигурено финнасиране. До март 2025 г. участъкът беше сред приоритетните жп обекти по програма "Транспортна свързаност", но изненадващо правителството на Росен Желязков извади модернизацията на жп линията София - Перник - Радомир от програмата. Това доведе до напрежение между България и Северна Македония. Наложи се дори намесата на Европейската комисия за разрешаване на спора. На 4 ноември 2025 г. предстои подписването на споразумението за общия трансграничен тунел между София и Скопие, което ще е последната крачка за реализацията на проекта, каза вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов преди ден.

Кандидатите

Най-високо е ценовото предложение на обединение "Догуш Джи Пи" - 567 925 502 лв. без ДДС (33.4 млн. лв./км). В него влизат "Джи Пи Груп" АД, българското подразделение на турската "Догуш", която строи метрото в София, и компанията майка "Догуш Иншаат ве Тиджарет" АД.

Второто най-скъпо предложение е на консорциум "Страбаг Рейл Кънстракшън“ ДЗЗД - 499 889 621,48 лв. без ДДС. В него влизат "Щрабаг" ЕОД, "Страбаг АГ" Австрия и "Страбаг Рейл" а.с. Чехия.

Третата оферта, която е над прогнозната стойност на поръчката, е на обединение "ЖП Перник 2025", което е дало цена от 469 022 951,56 без ДДС. В обединението влизат "ВДХ" АД (новото име на "Водстрой") и "Трейс Груп Холд" АД.

По-високите цени на трите оферти не е причина те да бъдат отстранени, защото в тръжната документация няма изрично условие да не се надвишава прогнозната стойност на поръчката, както в последно време прибягва пътната агенция например.

Останалите четири ценови предложения са близки едно до друго. Най-ниската цена дава "Монолит София" АД - 413 135 504 лева без ДДС, следвана от предложенето на "ПСТ Груп" ЕАД – 418 709 209 лв. без ДДС и обединение "Геострой Пътстрой - Перник" - 419 398 070 лв. без ДДС.

Най-интересното ценово предложение е на ДЗЗД "ИСПА". Регистрираното дружество по Закона за задълженията и договорите е съставено от фирми, които не са познати на широката публика в железопътното строителство. Това са "Интерконекта" ЕООД и "СА.И.Е". Тяхната оферта е 421 283 219 лв. без ДДС - достатъчно близка до най-ниските предложения на утвърдени строители и в същото време под прогнозната стойност.

"Интерконекта" е декларирала опит в ремонта на детска градина в Своге и на улица в Ракитово, а "СА.И.Е" - ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово пред Камарата на строителите в България (КСБ). В предоставените от тях публичните данни няма да са строили жп линии, каквото изискване има за участие в търга.

Двете компании са участвали в изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, за което са получили 11.88 млн. лв.

Не е ясно как обединението "ИСПА" изпълнява изискването за оборот от 450 млн. лв. за последните 3 финансови години. Пред браншовата организация - КСБ, те са декларирали сравнително скормни нетни приходи от продажби. Оборотът на "Интерконекта" за последните две години възлиза на над 16 млн. лв., а на "СА.И.Е" - около 85 млн. лв.

Дружеството "СА.И.Е" се управлява от Камелия Таскова и е с адрес жк. "Индустриална зона Орион" ул. "3020-та" №34. Фирмата е била подизпълнител на "Атоменергоремонт" АД - дружество, което е част от холдинговата структура на "Чичко Тревичко", зад която стои бизнесменът Христо Ковачки, показа разследване на Антикорупционния форум.

"СА.И.Е", заедно с две чужди фирми, спечелиха търга за изграждането на тръбата от вертикалния газов коридор от Пиперево до Перник, като началото на строителните дейности са планирани за декември 2025 г.

"СА.И.Е", заедно с румънския клон на австрийската "Хабау", е единственият кандадат в търга за нов водонагнетателен сондаж в газохранилището в Чирен за близо 16 млн. лв. без ДДС.

Твърде вероятно е компаниите да имат опит в реконструкцията на жп линията София – Волуяк, която беше спечелена от фирми, свързвани с Ковачки и в момента тече модернизацията ѝ.

Бъдещият изпълнител ще бъде определен по критерия икономически най-изгодната оферта - "оптимално съотношение качество/цена".

Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.

Строителство на 17 км жп път Перник-Радомир

Обществената поръчка за изграждането на 17 км железен път в участъка между Перник Разпределителна и Радомир е на инженеринг – проектиране и строителство. Заложено е удвояване на железния път, който в момента е с един коловоз и се налага изчакване на влакове, което забавя трафика и удължава закъсненията.

Предвидено е още модернизация на коловозното развитие и контактна мрежа в гарите Перник, Батановци и Радомир. Изграждане на двупътен, електрифициран скоростен байпас при гара Батановци и на 3 разделни поста, осигуряващи връзки с гара Батановци и гара Разменна.

Ще бъде направена и нова контактна мрежа за двупътна линия, както и надграждане на система SCADA, която служи за мониторинг и управление на влаковете в реално време.

Ще се ремонтират пет пешеходни подлези или надлези на гарите в Перник и Радомир, както и на жп спирките Кракра, Бела Вода и Копаница.

Заложено е още и изграждане на два двупътни тунела - Батановци с дължина около 880 м и Бушляк - около 400 м. Ще бъдат направени и 8 мостови съоръжения с отвори от 25 м до 50 метра.

Избраният изпълнител ще получи аванс от 10% от договорната цена без ДДС. Междинните плащания са в размер на не повече от 85 % от цената, а окончателното - не по-малко от 15%.