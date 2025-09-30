Изгрява ли нова звезда в жп строителството на "Чичко Тревичко"

Седем кандидати подадоха оферти в търга за строителството на 17 км железен път между Радомир и Перник с прогнозна стойност над 462 милиона лева без ДДС. Трасето е част от Коридор №8, който трябва да свърже Черно с Адриатическо море.
Участват почти всички големи български компании в жп строителството. Само две са чуждите фирми. Те са добре познати у нас - австрийската "Щрабаг" и турската "Догуш", които са се включили в консорциуми.
Ценовите предложения на всичките 7 кандидати са отворени едновременно на 23 септември. От тях 3 са над прогнозната стойност, а останалите четири са под нея, показва регистърът на обществените поръчки.
Това е трети опит на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) да избере строител. Предишните два се провалиха, след като НКЖИ се отказа от търговете заради пропуски в заданието. Сегашната обществена поръчка е с прогнозна стойност близо два пъти по-висока от тази обявена в края на 2020 г. (267.5 млн. лв. без ДДС).
"Заданието сега е подготвено изключително прецизно от възложителя. Бъдещите изпълнители също имаха достатъчно време за подготовка на предложенията си. Отдавна на търгове на НКЖИ не е имало толкова много кандидати. Целта ни е да се стигне до избор на изпълнител на тази толкова важна жп отсечка", коментира за Mediapool инж. Александър Вецков, генерален директор на НКЖИ.
Поръчката предизвика голям интерес, въпреки че към момента няма осигурено финнасиране. До март 2025 г. участъкът беше сред приоритетните жп обекти по програма "Транспортна свързаност", но изненадващо правителството на Росен Желязков извади модернизацията на жп линията София - Перник - Радомир от програмата. Това доведе до напрежение между България и Северна Македония. Наложи се дори намесата на Европейската комисия за разрешаване на спора. На 4 ноември 2025 г. предстои подписването на споразумението за общия трансграничен тунел между София и Скопие, което ще е последната крачка за реализацията на проекта, каза вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов преди ден.
Кандидатите
Най-високо е ценовото предложение на обединение "Догуш Джи Пи" - 567 925 502 лв. без ДДС (33.4 млн. лв./км). В него влизат "Джи Пи Груп" АД, българското подразделение на турската "Догуш", която строи метрото в София, и компанията майка "Догуш Иншаат ве Тиджарет" АД.
Второто най-скъпо предложение е на консорциум "Страбаг Рейл Кънстракшън“ ДЗЗД - 499 889 621,48 лв. без ДДС. В него влизат "Щрабаг" ЕОД, "Страбаг АГ" Австрия и "Страбаг Рейл" а.с. Чехия.
Третата оферта, която е над прогнозната стойност на поръчката, е на обединение "ЖП Перник 2025", което е дало цена от 469 022 951,56 без ДДС. В обединението влизат "ВДХ" АД (новото име на "Водстрой") и "Трейс Груп Холд" АД.
По-високите цени на трите оферти не е причина те да бъдат отстранени, защото в тръжната документация няма изрично условие да не се надвишава прогнозната стойност на поръчката, както в последно време прибягва пътната агенция например.
Останалите четири ценови предложения са близки едно до друго. Най-ниската цена дава "Монолит София" АД - 413 135 504 лева без ДДС, следвана от предложенето на "ПСТ Груп" ЕАД – 418 709 209 лв. без ДДС и обединение "Геострой Пътстрой - Перник" - 419 398 070 лв. без ДДС.
Най-интересното ценово предложение е на ДЗЗД "ИСПА". Регистрираното дружество по Закона за задълженията и договорите е съставено от фирми, които не са познати на широката публика в железопътното строителство. Това са "Интерконекта" ЕООД и "СА.И.Е". Тяхната оферта е 421 283 219 лв. без ДДС - достатъчно близка до най-ниските предложения на утвърдени строители и в същото време под прогнозната стойност.
"Интерконекта" е декларирала опит в ремонта на детска градина в Своге и на улица в Ракитово, а "СА.И.Е" - ремонти на училища и детски градини в Бобов дол, Радомир и Гълъбово пред Камарата на строителите в България (КСБ). В предоставените от тях публичните данни няма да са строили жп линии, каквото изискване има за участие в търга.
Двете компании са участвали в изграждането на междусистемна газова връзка България - Сърбия на българска територия, за което са получили 11.88 млн. лв.
Не е ясно как обединението "ИСПА" изпълнява изискването за оборот от 450 млн. лв. за последните 3 финансови години. Пред браншовата организация - КСБ, те са декларирали сравнително скормни нетни приходи от продажби. Оборотът на "Интерконекта" за последните две години възлиза на над 16 млн. лв., а на "СА.И.Е" - около 85 млн. лв.
Дружеството "СА.И.Е" се управлява от Камелия Таскова и е с адрес жк. "Индустриална зона Орион" ул. "3020-та" №34. Фирмата е била подизпълнител на "Атоменергоремонт" АД - дружество, което е част от холдинговата структура на "Чичко Тревичко", зад която стои бизнесменът Христо Ковачки, показа разследване на Антикорупционния форум.
"СА.И.Е", заедно с две чужди фирми, спечелиха търга за изграждането на тръбата от вертикалния газов коридор от Пиперево до Перник, като началото на строителните дейности са планирани за декември 2025 г.
"СА.И.Е", заедно с румънския клон на австрийската "Хабау", е единственият кандадат в търга за нов водонагнетателен сондаж в газохранилището в Чирен за близо 16 млн. лв. без ДДС.
Твърде вероятно е компаниите да имат опит в реконструкцията на жп линията София – Волуяк, която беше спечелена от фирми, свързвани с Ковачки и в момента тече модернизацията ѝ.
Бъдещият изпълнител ще бъде определен по критерия икономически най-изгодната оферта - "оптимално съотношение качество/цена".
Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
Строителство на 17 км жп път Перник-Радомир
Обществената поръчка за изграждането на 17 км железен път в участъка между Перник Разпределителна и Радомир е на инженеринг – проектиране и строителство. Заложено е удвояване на железния път, който в момента е с един коловоз и се налага изчакване на влакове, което забавя трафика и удължава закъсненията.
Предвидено е още модернизация на коловозното развитие и контактна мрежа в гарите Перник, Батановци и Радомир. Изграждане на двупътен, електрифициран скоростен байпас при гара Батановци и на 3 разделни поста, осигуряващи връзки с гара Батановци и гара Разменна.
Ще бъде направена и нова контактна мрежа за двупътна линия, както и надграждане на система SCADA, която служи за мониторинг и управление на влаковете в реално време.
Ще се ремонтират пет пешеходни подлези или надлези на гарите в Перник и Радомир, както и на жп спирките Кракра, Бела Вода и Копаница.
Заложено е още и изграждане на два двупътни тунела - Батановци с дължина около 880 м и Бушляк - около 400 м. Ще бъдат направени и 8 мостови съоръжения с отвори от 25 м до 50 метра.
Избраният изпълнител ще получи аванс от 10% от договорната цена без ДДС. Междинните плащания са в размер на не повече от 85 % от цената, а окончателното - не по-малко от 15%.
Министри лобират пред Брюксел на етикетите на храните да не се изписва наличието на ГМО (документи)
29.09.2025
Министри лобират пред Брюксел на етикетите на храните да не се изписва наличието на ГМО (документи)
Снимка: Pixabay
Нидерландското правителство активно лобира за премахване на правилата за безопасност и потребителски избор за новите генно-модифицирани култури (ГМО), което ще остави потребителите в неведение и ще направи тях и фермерите още по-зависими само …
от няколко гиганта, произвеждащи семена.
Тази лобистка кампания обслужва интересите само на тези няколко биотехнологични корпорации, като същевременно вреди на потребителите и фермерите. Биотехнологичната индустрия настоява повече от десетилетие за премахване на правилата за биобезопасност и етикетирането на храните с ГМО. Целта на тези правила е да защитят потребителите и те да знаят какво консумират.
Документи, получени от неправителствената организация Обсерватория „Корпоративна Европа“, разкриват как служители на пет министерства в Нидерландия – начело с Министерството на земеделието – са пренебрегнали призивите на нидерландския парламент и обществеността с искане за етикетиране и забрана на патентите върху културите.
През 2023 г. Oбсерваторията „Корпоративна Европа“ съобщи как нидерландските правителствени служители непрекъснато са обект на лобизъм от биотехнологичните лобистки организации HollandBio и Plantum и от малка група биотехнологични изследователи от университета „Вагенинген“. Документите, получени през 2023 и 2024 г., показват, че те дори провеждат лични срещи с тях в луксозни апартаменти.
Документите разкриват, че Министерството на земеделието е особено активно в лобирането за дерегулация на новите ГМ техники – техники за генна модификация. Това повдига въпроси как нидерландското правителство пренебрегва демократичния процес в полза на приоритизирането на дневния ред на индустрията.
Етикетирането и патентите на ГМО са ключови точки в преговорите на тристранните срещи между Европейския парламент, Съвета на ЕС (държавите — членки на ЕС) и Европейската комисия, които сега продължават по време на датското председателство. Докладчикът на ЕНП в Европарламента Джесика Полфярд твърдо подкрепя пълномащабна дерегулация и затова не планира да защитава позицията на Европарламента относно етикетирането и патентите. Вместо това тя активно притиска най-консервативните и крайнодесни елементи в Европейския парламент да подкрепят позицията на ЕНП, която е да се предаде на много лошата позиция на Съвета, договорена през март по време на полското председателство. Позицията на Съвета означава широкообхватна дерегулация и липса на адекватно решение на патентния проблем.
Кой защитава правата на потребителите
Филип Макнатън от университета във Вагенинген, който си сътрудничи с института „Ратенау“ в проучване за новите ГМО в Нидерландия, потвърди пред местното телевизионно предаване Argos, че гражданите са загрижени за начина, по който ще се използват ГМ техниките и искат да могат да избират дали да купуват ГМО продукти или не. „Преобладаващият отговор на нидерландските граждани е, че новите ГМО трябва да бъдат регулирани, за да служат на обществения интерес и това е което предлагаме в нашия доклад“, каза той. Докладът обаче беше пренебрегнат от петте министерства. „Това не беше особено демократично“, коментира Макнатън.
В размяна на имейли (вж. стр. 379 от документите) служител на Министерството на земеделието пише на колега в Министерството на здравеопазването, че една от причините да са против етикетирането за потребителите е, че това би „осуетило процеса на вземане на решения и „позицията на страните със сходни възгледи“ (т.е. тези, които подкрепят дерегулацията).
Освен това тълкуването на резолюция на парламента, призоваваща за „етикетиране за потребителя“, е манипулирано от Министерството на здравеопазването като „потребителят, а не крайния потребител“. Това означава, че „потребителят“ ще се отнася само до земеделския стопанин, който купува семената, който ще види етикет върху опаковката на семената, но няма да има етикет върху опаковките на крайния продукт в магазините за тези, които обикновено се считат за „потребител“.
Франс Кари, селекционер в компанията за органични семена De Bolster, обясни, че те избират да останат без патенти: „Неетично е да претендирате за собственост като компания върху нещо, което сте открили в природата“, каза той и добави, че „бизнес-моделът трябва да бъде да се произвеждат добри сортове и да се продават семената на производителите“.
Независимите селекционери на семена, предоставящи алтернативи на компании като Bayer, BASF и Syngenta, ще трябва да отделят много повече време, за да се борят с патентите. „С дерегулацията големите корпорации увеличават позицията си на власт. Те казват на нидерландското правителство, че ако не бъдат дерегулирани, ще напуснат Европа. Но правителството пренебрегва малките и средните компании“, твърди ескпертът.
В интервю за седмичното списание De Groene учени разказват как студоустойчив сорт царевица, например, който са разработили чрез традиционни методи (не ГМО), е застрашен от патентна претенция на германските корпорации за семена KWS, която освен това патентова и метода за откриване.
Докато патентите върху естествени или конвенционално отгледани растения са забранени, големите компании намират вратичка, като рамкират вече съществуващи свойства в резултат на „технически процес“. Според статистика, цитирана от De Groene, броят на патентите за сортове растения се е удвоил от 2020 г. насам и много от тях се отнасят до конвенционалните сортове или характеристиките на растенията. Най-големите притежатели на патенти са големите мултинационални компании като Bayer, BASF и Syngenta.
Въпреки че нидерландският парламент прие единодушно резолюция срещу патентите върху културите като противоречащи на интересите на земеделските стопани и животновъдите, тя беше пренебрегната от предишния министър на земеделието Питер Адема и продължава да бъде пренебрегвана от министерството. Нидерландското правителство подкрепи предложеното „проучване“ на Европейската комисия относно въздействието на патентите върху сектора на развъждането.
Нина Холанд от Обсерваторията „Корпоративна Европа“ коментира, че „по времето, когато проучването бъде публикувано, ще бъде твърде късно, тъй като законът за дерегулация ще бъде приет, отваряйки вратата за поток от патентовани ГМ (генно-модифицирани) култури.“ Обществото ще плаща цената за нарасналата зависимост на хранителната верига от само няколко биотехнологични корпорации.
Документите показват и как нидерландското правителство се е опитвало да работи в тандем с белгийското министерство на земеделието, когато Белгия председателстваше ЕС. Те изготвят преглед на позициите на държавите-членки на ЕС относно дерегулацията на новите ГМО (вж. стр. 49 от този документ) и активно се опитват да „убедят“ някои по-критични държави-членки на ЕС. В един поверителен документ нидерландските служители пишат, че „вероятно ще е необходимо да се убеди някоя от големите страни като Италия, Полша или Германия да гласува в подкрепа на предложението“ (вж. стр. 632 от този документ).
„Виждаме, че краткосрочните икономически интереси надделяват над дългосрочните проблеми като здравето и устойчивостта“, коментира професор Йерун Кандел от университета „Вагенинген“. „Еврокомисията искаше да намали пестицидите с 50% като част от Зеления пакт на ЕС. Това би навредило на печалбите на компании като „Байер“, затова в замяна Комисията им даде дерегулация на новите ГМО“. Предложението за намаляване на пестицидите беше отхвърлено, но предложението за дерегулацията на новите ГМО е на дневен ред.
