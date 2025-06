"Изгряващият лъв": Израел порази ядрени и военни обекти в Иран и ликвидира висши ирански командири и учени

Израел започна мащабна военна операция срещу Иран, като нанесе въздушни удари по стратегически ядрени съоръжения, ракетни бази и ключови военни цели в цялата страна и ликвидира висши ирански военни и учени.

Операцията, наречена "Изгряващият лъв", бе описана от израелските власти като "прецизен превантивен удар", насочен към предотвратяване на непосредствена заплаха от иранската ядрена програма.

Ударите започнаха през нощта, но продължават и в петък. Нови израелски удари са поразили военното летище на западния град Тебриз, предава Ройтерс.

Aкцията е безпрецедентна и порази съоръжения за обогатяване на уран в Натанз и Фордо, както и военни бази на различни места в Иран. Сред ликвидираните висши иранци са началник щабът на Въоръжените сили на Иран генерал-майор Мохамед Багери и главнокомандващият на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция генерал-майор Хосеин Салами.

Иран обяви, че приема атаката за "обявяване на война" и призова Съветът за сигурност на ООН да действа.

"Иран ще отмъсти за кръвта на всеки човек, убит по време на израелските въздушни удари", се посочва в позиция на иранския президент Масуд Пезешкиан.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че САЩ не са участвали в операцията, но са били информирани. Той за пореден път настоя Иран да сключи ядрена сделка, като заплаши, че следващите планирани атаки ще са "още по-брутални".

Преговорите между САЩ и Иран за ядрена сделка не доведоха до успех. Техеран продължава да настояването да запази възможности за известно обогатяване на уран.

"Иран трябва да сключи сделка и да спаси това, което някога е било известно като Иранската империя. Край на смъртта, край на разрушенията, ПРОСТО ГО НАПРАВЕТЕ, ПРЕДИ ДА Е СТАЛО ТВЪРДЕ КЪСНО", заяви Тръмп след израелските удари.



Израелските военновъздушни сили атакуваха съоръжения за обогатяване на уран в Натанз и Фордо, ракетни бази в Керманшах и Хорремабад, както и военни и комуникационни центрове в Техеран, Исфахан, Тебриз и други големи ирански градове.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са използвани над 200 бойни самолета, които са изстреляли повече от 330 боеприпаса по приблизително 100 цели в рамките на няколко вълни от удари.

Според оценка на израелското разузнаване, Иран разполага с достатъчно обогатен уран за създаването на до 15 ядрени бомби.

Израел обяви, че е действал поради опасения, че Техеран се намира в критична фаза от програмата си и е на път необратимо да се сдобие с ядрено оръжие. В страната бе обявено вътрешно извънредно положение на фона на очакван ирански отговор.

В резултат на ударите са загинали трима висши ирански военни командири, включително командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция Хосейн Салами, както и началникът на генералния щаб на иранските въоръжени сили Мохамад Багери. По информация на полуофициалната иранска агенция Fars, са загинали и шестима водещи ирански ядрени учени.

Израел подчерта, че Съединените щати не участват в операцията. Въпреки това международната общност следи с напрежение развитието на събитията, на фона на опасенията за мащабна ескалация в Близкия изток.

Премиерът Бенямин Нетаняху посочи, че операцията има за цел ликвидиране на иранската заплаха за оцеляването на Израел. Действията на израелските военновъздушни сили са насочени да увредят ядрената инфраструктура на Иран, заводите за балистични ракети и военния му капацитет. Цел на ударите са били и представители на иранския военен елит, както и ядрени физици.

Изображенията показват повредени жилищни сгради на няколко места в столицата Техеран. Свидетели и журналисти от държавната телевизия разказаха, че са видели телата на жена и дете сред жертвите.

Израелският министър на отбраната Израел Кац въведе извънредно положение в страната след нанесения от силите ѝ масиран въздушен удар, съобщи в. "Таймс ъв Израел".

Според изданието заповедта за атаката е била издадена съвместно от Кац и министър-председателя на Израел Бенямин Нетаняху. Израел е затворил въздушното си пространство, уточнява вестникът.

Веднага след началото на ударите Нетаняху е свикал кризисно заседание на правителството, допълва изданието, като отбелязва, че в продължение на десетилетия Израел е отправял предупреждения относно иранската ядрена програма и е подготвял военна операция срещу иранските ядрени обекти.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK