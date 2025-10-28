"Изключително опасният" ураган "Мелиса" продължава разрушителният си ход

Мощният ураган "Мелиса" днес се измести от Доминиканската република, но властите в страната се опасяват от наводнения и свлачища, причинени от проливните дъждове, предаде Франс прес.

"Мелиса" - ураган от най-високата 5-та категория по скалата на Сафир-Симпсън, се придвижва бавно през района на Карибско море и вече отне живота на 7 души - трима в Ямайка, трима в Хаити и един в Доминиканската република, където спасителните екипи продължават да издирват и един тийнейджър в неизвестност.

Въпреки че "Мелиса" се измести от Доминиканската република, съпровождащите го дъждове застрашават югозападната част на острова и населението на районите, граничещи с Хаити.

"Мощният ураган "Мелиса" продължава да носи облаци и дъжд, гръмотевични бури със светкавици и вятър на пориви в няколко района на страната, като в няколко провинции продължава да бъде в сила предупреждение за опасност", съобщи днес местната метеорологична служба "Индомет".

Властите препоръчаха малките и средните по размер лодки "да останат в пристанищата заради опасни ветрове и вълни", особено по южното крайбрежие на страната.

Националният център за ураганите на САЩ съобщи рано тази сутрин, че "Мелиса" с ветрове от 280 км е на около 185 км от Кингстън - столицата на Ямайка.

Ураганът е "изключително опасен", предупреди американският център и добави, че днес се очакват "катастрофални ветрове, внезапни наводнения и бури" в Ямайка.