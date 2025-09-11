Изкуство срещу чалгата и казината: Стенописи преобразяват "Студентски град"

Заобиколени от популярни заведения за нощен живот и бързо хранене, наргиле барове, казина и заложни къщи, две картини високи по 6 етажа ще покрият стените на студентското общежитие на блок 23 в столичния "Студентски град". Сюжетите, вдъхновени от познанието като движеща сила за развитие на обществото, ще бъдат изобразени с интрументите на съвременното градско изкуство, за да вдъхнат нови цвят и естетика на района, проправяйки по-широк път за изкуство със свободен достъп. Целта е да се припомни оригиналният замисъл образованието и културата да имат водещо място в квартала.

Стенописите са част от дългосрочната инициатива "Кръговрат на познанието" на фондация Visionary за промяна облика на квартала и за даване поле за професионална изява на студенти от тази сфера на изкуството.

Артистите, изкуството и книгата

Редом със съвременния художник Све Янков, който вече довършва една от рисунките на стените на блока на УНСС, водеща роля в проекта има студентката по стенопис от Националната художествена академия Венета Маринова.

"Стенописът е нещо изключително интересно за мен, като това е изкуство, което преобразява архитектурната среда по един изключително интересен начин. Всъщност в първи и втори курс (бел. авт. вече Венета е завършила обучението си в бакалавърска степпен и ѝ предстои от идната академична година да започне магистърски курс по стенопис), когато самата аз живях на общежитие в квартала, ми липсваше досега с изкуството в Студентски град", каза тя в разговор с Mediapool.

Снимка: Visionary, Борислав Урумов

От четвъртък започват да текат седемте дни, в които младата художничка ще изпълни своя първи мащабен стенопис в градска среда, наречен "Между страниците".

"Изключително много се вълнувам за този проект, нямам търпение да го видя и готов на стената. Не съм се сблъсквала досега с толкова голяма стена. С този проект идва и огромно чувство за отговорност, тъй като аз трябва да направя нещо в огромен мащаб, което ще се види от изключително много хора", разказва Маринова.

Художествената идея за работата ѝ печели конкурс, проведен сред студентите от специалност "Стенопис" по-рано през годината. "Между страниците" е в стил Ар нуво, а техниката, с която ще работи Венета, се нарича "рисунка върху суха мазилка", материалите – фасадни бои на силикатна основа.

"Изобразява една жена - събирателен образ на търсещия познание човек. Включила съм и книгата като център на самата композиция. Жената държи една книга, а около нея може да бъде видяна книгата от различни гледни точки. Участват елементи като страници, гърбове на корици и т.н. Според мен книгата като символ е посредник на знанието между поколенията", обясни Маринова.

"Не всички се идентифицират с чалгата"

Вдъхновението, което стои зад проекта, се появява по време на случайна разходка из "Студентски град", по време на която екипът на Visionary си дава сметка колко бързо и радикално се променя кварталът през последните години без каквото и да е присъствие на изкуство или култура в публичната среда. Като специалисти в стенописите членовете на екипа на фондацията са убедени, че трябва да насочат общественото внимание към този въпрос.

"Смятам, че има сблъсък между идеята на квартала, каквато е била през 70-те години в началото на строежа му и това как изглежда сега. Той е замислен като един огромен кампус, който да може да осигури най добри условия на младежите от цяла България да живеят и учат в София, като това да създаде предпоставка за едно динамично развиваща се общество. В днешния вид този квартал не изглежда по този начин. По скоро той напомня на някакво изкушение и се върви по много тънък лед между забавата и образованието", изтъкна пред Mediapool Деляна Ангелова - съосновател на Visionary.

Снимка: Visionary, Борислав Урумов

Името "Кръговрат на познанието" пък се ражда от търсенето на млади стенописни артисти и желанието на фондацията да предаде нататък знанието си в сферата. Реализацията на тази цел идва с партньорството между организацията и Националната художествена академия и по-специално възможността за участие, предоставена на студентите в специалност "Стенопис" на Академията.

"Двете идеи естествено се обединиха и така събрахме студенти и професионални художници рамо до рамо в мисията да преобразим заедно квартала и да обменяме опит, познания и идеи", коментират организаторите на инициативата.

Ангелова съобщава, че изрисуването на първия стенопис на една от стените на блок 23, който се намира в близост до осъвременената "Манджа стрийт" – емблема на установилите се нови ценности в квартала, чийто автор е Све Янков, вече върви към своя завършек.

"Няколко дни подред сме на терен, аз имам възможност да разговарям с хората, които живеят там и минават покрай стенописа и те се спират, заглеждат се, снимат, задават въпроси. Коментарите са предимно положителни. Макар и да живеят в Студентски град, някои хора не се идентифицират напълно с наргиле баровете, дискотеките с чалгата. Има и такива, които харесват други неща и искат да виждат повече такива инициативи", коментира Ангелова.

Според съоснователката на фондацията жителите на квартала са разнородни и всички трябва да се чувстват представени. По думите ѝ младите хора, които в момента са студенти, имат влечение към изкуствата, не само към визуалните изкуства, но и естетическо разбиране за това как самите те изглеждат и за това как трябва да изглежда и средата около тях.

"В момента младежите по някакъв начин са пред свършен факт, живеейки там, и нашето намерение за проекта е да запалим искрата и да им вдъхнем вярата, че те могат да създадат един "Студентски град", който да бъде огледало на това какви са те, това как разбират градската среда и как биха искали да изглежда тяхната среда на живот", отбеляза Деляна Ангелова.

Какво следва?

Дългосрочната визия зад "Кръговрат на познанието" е създаване на монументална галерия на открито със серия стенописи върху стените на общежитията, което да промени качествено облика на квартала.

"Планираме и бъдещи художествени намеси в средата в Студентски град и то не само върху стените на общежитията. Ако имаме възможност, бихме творили и по хоризонтала – междублоковите пространства и местата за отдих, които почти не съществуват", разказа Ангелова.

Към момента обаче от фондацията са "хвърлили око" на още няколко студентски общежития около Зимен дворец, които да бъдат изрисувани, ако се намери финансиране.

Снимка: Visionary, Борислав Урумов

Първите два епизода, които полагат основата на целия проект и отварят темата, са подкрепени от Столичната община. Първият е финансиран по Програма "Европа" – 2025, а вторият е подкрепен от Столичната програма "Култура".

"Отворени сме към частно финансиране, защото не винаги общината, колкото и да харесва и подкрепя една идея, може да си позволи по-големи бюджети. Ако искаме да реализираме и следващи епизоди от поредицата "Кръговрат на познанието", със сигурност ще трябва да се обърнем и към частния бизнес и се надявам да срещнем съмишленици, които виждат потенциал в това да се промени градската среда в този квартал с една нотка на по високо художествено съдържание и естетика", каза Ангелова.

Дотогава обаче предстоят няколко събития. Така на 12 септември от 18.30 часа е предвидена среща пред вх. А на блок 23 за живущите в квартала и любителите на градското изкуство с художниците. От Visionary организират и допитване до хората от квартала или хора, които са живели там, за вижданията им за градската среда.

Следващото събитие е международният дискусионен форум Visionary Talks, който ще се състои в началото на октомври. Той ще събере професионалисти от сферата на градското изкуство с представители на университетите и общинските институции.

"От една страна, целта му е да представи потенциала на градското изкуство да подобрява публичните пространства и качеството на живот, както и да повишава туристическия интерес. От друга – да постави въпроса за включване на изкуството като неотменна част от градското планиране", обясняват организаторите.

С първите си мащабни стенописи "Кръговрат на познанието" придават нов облик на Студентски град – място, където образованието и културата могат да си върнат водещата роля в градската среда. Проектът не само създава видими символи на знанието и вдъхновението, но и отваря пространство за диалог между студенти, художници, институции и местни жители. Така изкуството започва да изпълнява мисията си – да провокира, обединява и преобразява средата, в която живеем.