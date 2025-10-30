Изненадващ успех на проевропейска партия на предсрочните избори в Нидерландия

Партията "Демократи 66", известна като Д66, самоопределяща се като социално-либерална и проевропейска, се очаква да е първа сила в новия парламент на Нидерландия.
Екзитполът, огласен малко след затварянето на избирателните секции, отрежда на "Демократи 66" да има 27 депутати от общо 150-местната Долна камара. Партията е прибавила цели 18 депутати в сравнение с предишните избори през ноември 2023. За първи път в своята история "Д66" са първа сила.
На второ място е крайнодясната Партията на свободата с 25 депутати, следвана от Народната партия за свобода и демокрация - с 23, Зелените леви-Партията на труда - с 20 и Християндемократическият призив - 19, според данните от екзитпола.
По-късно беше съобщено, че при обработени близо 95% от изборните резултати Партията на свободата на Герт Вилдерс и проевропейската центристка партия "Демократи-66" получават еднакъв брой места в парламента - по 26 депутати, предаде Франс прес.
Първите коментари са, че големият губещ на предсрочните избори е Герт Вилдерс. Неговата Партия на свободата от 37 депутати до момента сега пада на 25 - 26 депутати. Припомня се, че Вилдерс предизвика предсрочните избори, след като в началото на юни той вкара страната в политическа криза, изтегляйки министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията.
Всички проучвания в кампанията сочеха за победител крайнодясната Партия на свободата на Герт Вилдерс. Едва в сряда проучванията показаха, че петте партии, които днес бяха огласени като първите пет в новия парламент, са близо една до друга.
Сбъднаха се прогнозите, че и в новия парламент ще има 15 партии, колкото и в предишния.
Има обаче една разлика - изпада партията Нов обществен договор, която имаше 20 депутати. С 2 депутати влиза отново "50+" - партията на възрастните.
Общо 27 партии участваха в предсрочните парламентарни избори в Нидерландия в сряда.
Останалите партии, които ще имат депутати в новия парламент, са:
ДА21 - 9 депутати;
Форум за демокрация - 6 депутати;
Фермерско гражданско движение - 4 депутати;
Денк, Партията за защита на животните, Социалистическата партия и Реформистката политическа партия - по 3 депутати;
Християнският съюз - 2 депутати;
Волт - 1 депутат.
Коментирайки екзитпола, Рем Кортевег, старши научен сътрудник в Института по международни отношения "Клингендал" в Хага, заяви пред "Гардиън", че "когато става въпрос за сформиране на ново правителство в Нидерландия, резултатите от изборите не са краят, а началото".
Бърз преглед на резултатите от изборите обаче показва, че Д66, Народната партия за свобода и демокрация, Зелените леви-Партията на труда и Християндемократическият призив имат достатъчно депутати да сформират правителство без Вилдерс.
Избирателната активност е била 76.3 процента, което е по-ниско от предишните избори през 2023 г. Тогава до урните са отишли 77.75 процента от гласоподавателите, пише сайтът "Ню".
Междувременно лидерът на Зелените леви-Партията на труда Франс Тимерманс обяви, че подава оставка като лидер на партията в речта си след обявяването на първите резултати от изборите, предаде БТА. Според екзитпола партията му получава 20 места и е четвърта сила.
"Разбира се, че съм изключително разочарован от резултата ни, защото се борихме толкова упорито. Не успяхме, аз не успях да убедя достатъчно хора да ни дадат гласа си. Поемам пълната отговорност за това. Искам да предам ръководството на следващото поколение", заяви той.
"Затварям вратата зад себе си с увереността, че има движение, което ще продължи да се бори за силна, социална и солидарна Нидерландия. Вие ме изпълвате с толкова много гордост и аз ще нося тази гордост със себе си, каквото и да се случи в бъдеще", заяви Тимерманс пред препълнената зала, като не можеше да скрие вълнението си.
Шестдесет и четири годишният Тимерманс е завършил френска литература в Университета в Неймеген и европейско право в Университета "Нанси 2". Има кариера на дипломат. Избран е за пръв път за депутат през 1998 година. Той е външен министър на Нидерландия (2012 - 2014 г.), а след това е първи заместник-председател на Европейската комисия и европейски комисар за междуинституционалните връзки и администрацията в Европейската комисия "Юнкер" (2014 – 2019) и заместник-председател, отговорен за Зелената сделка, в първото председателство на Комисията "Фон дер Лайен".
През август 2023 година Тимерманс подаде оставка като еврокомисар и тя бе приета от Урсула фон дер Лайен. Това стана, след като Тимерманс официално бе избран за водач на листата на коалицията между Партията на труда и Зелените леви за изборите през ноември 2023.
Време е и ние да минем към двукамарен парламент. Горната камара да прави закони, а долната да движи текущите дела, а не както сега всичко пенкелер и да натискат бутоните по команда/уговорка. И на втората година обновяване на половината състав. И дано след 50 години държавната ни структура се поизчисти от обхваналия я троскот.
Имат и Горна камара (Сенат) 75 сенатора. С долната камара общо 225 депутати. Ама то при нас не броя на депутатите е големият разход, а краденето на милиарди от Шайката.
Пълни глупости, препечатани кой знае откъде: първо, няма никаква изненада (това беше плана на Вилдерс, изпълни се); второ, във всяка нормална държава ако партията-победител има под 20% това ще е блокиран парламент (такъв беше, и такъв си остава); трето, този будала няма шанс да е що-годе стабилен ПМ (ако изобщо стане) ако се прегърне със сприхавата туркиня която напира да се види ПМ най-сетне. Едиственият положителен резултат е - най-сетне - елиминирането на динозавъра/комунист Тимерманс, който каквото е пипнал е загробил (Зелената Сделка). Дано не го смени само някое Путинско прокси ...
18 милиона със 150 депутати, а ние, шепа народ, угояваме ченгета, чиновници и 240 дърдорковци. Е как няма да сме на последно място? 15 партии в парламента им и не се тръшкат, драматизират де. Ма ний пък искаме силна власт, с дебели водачи. А нидерландците си "губят" времето и ходят да гласуват.