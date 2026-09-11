Изнудване на застрахователи е била целта на палежите на автомобили в София на 9 септември

Един човек е задържан за палежите на автомобили в София на 9 септември, съобщи говорителят на Софийската градска прокуратура (СГП) прокурор Николай Николаев.

Събрани са множество доказателства за начина, по който са запалени автомобилите, както и за това кой ги е запалил. Материалите днес са представени в СГП и са достатъчни, за да бъде повдигнато обвинение на един човек за това, че са били запалени общо 13 автомобила. Той е задържан за срок до 72 часа и е внесено искане за постоянния му арест.

Николаев посочи, че колите са били запалени, за да могат извършителите да изнудват застрахователни компании. Те са искали 500 000 евро от тях, в противен случай на всеки 10 дни ще палят коли. Той добави, че до самото изнудване не се е стигнало, но такова е било подготвяно след тези палежи. Те са първите, но са се подготвяли още.

На 9 септември са постъпили множество сигнали за горящи автомобили в "Хиподрума“ и "Лагера“. В първия квартал са запалени общо шест коли, като четири са напълно изгорели, а две – частично. В "Лагера“ полицията е открила общо седем запалени автомобила – четири напълно изгорели и три частично, каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Николай Пелтеков. Той благодари на пожарникарите за тяхната реакция, защото е имало опасност пожарът да се разрасне и да засегне сгради и граждани.

Органите на реда са намерили непълнолетни деца, заснели единия от палежите. Те са посочили посоката на автомобил, чиито пътници са се държали странно. Полицаите са го открили, но хората в него не са съучастници в палежите.

В близост до единия от палежите е задържан мъж, в чийто автомобил са открити туби със запалителна течност, подготвени за следващи палежи. Установено е, че той няма вина за самите палежи, а само е взел тубите от хората, които са ги извършили, обясни Пелтеков.

По неговите думи в рамките на няколко часа е установен лек автомобил, който има съпричастност към палежите, както и човекът, който го управлява. Той е задържан на излизане от входа си. Впоследствие е установен и вторият човек, участвал в престъпленията – физическият извършител на палежите.

За да изнудват застрахователните компании, извършителите са подготвили писмо с предупреждение, че ако не им предадат сумата, през 10 дни ще продължат палежите. Те допълват, че не следва да предупреждават полицията. Също така, ако не им предадат парите, ще загубят доверието на клиентите си, посочи Пелтеков.

Той добави, че след палежите единият от двамата се е прибрал в Стара Загора, откъдето е.

Николаев обясни, че към момента делото е в начален етап и затова е задържан само един човек. До самото изнудване не се е стигнало, но има доказателства за подготовка на такова.