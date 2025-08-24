Израел бомбардира предградията на Газа и ще продължи офанзивата

Израелски бойни самолети и танкове подложиха през изминалата нощ на масирани удари източните и северните предградия на град Газа, разрушавайки сгради, съобщиха местни жители, цитирани от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че наред с това израелски лидери се заканиха да продължат планираната офанзива срещу града.

Очевидци съобщават, че са чули непрекъснати експлозии през нощта в предградията Зейтун и Шеджая, наред с танков обстрел на квартал Сабра. Съобщава се е и за разрушени сгради в северния град Джабалия.

Израелските военни заявиха в неделя, че силите им са се завърнали в района на Джабалия през последните дни, за да демонтират тунелите на бойците та групировката „Хамас“ и да засилят контрола върху района. Добавят, че операцията там „позволява разширяването на бойните действия в допълнителни райони и предотвратява завръщането на терористите на „Хамас“ да действат в тези райони“.

Израел одобри план за завземане на контрол над град Газа, описвайки го като последния бастион на „Хамас“. Не се очаква тприлагането му в следващите няколко седмици, което ще даде възможност на медиаторите Египет и Катар да се опитат да възобновят преговорите за прекратяване на огъня между страните, отбелязва агенцията.

Израелският министър на отбраната Израел Кац в неделя обеща да продължи офанзивата, която предизвика тревога в чужбина и възражения у дома. В петък Кац заяви, че град Газа ще бъде сринат, освен ако „Хамас“ не се съгласи да прекрати войната при условията на Израел и да освободи всички заложници, които все още държи.

Огън освети небето от посоката на експлозиите, причинявайки паника, карайки някои семейства да напуснат града. Други казаха, че биха предпочели да умрат и да не си тръгват.

Около половината от двата милиона души в анклава в момента живеят в град Газа. Няколко хиляди вече са напуснали, носейки вещите си в превозни средства и рикши.

„Спрях да броя пътите, в които трябваше да взема жена си и трите си дъщери и да напусна дома си в град Газа“, каза 40-годишният Мохамед. „Няма безопасно място, но не мога да поема риска. Ако внезапно започнат инвазията, ще използват силен огън“, каза той пред Ройтерс чрез приложение за чат.

Други казват, че няма да си тръгнат, независимо от всичко.

„Няма да си тръгваме, нека ни бомбардират у дома“, каза 31-годишната Ая, която има семейство от осем души, добавяйки, че не могат да си позволят да купят палатка или да платят за транспорт, дори и да се опитат да си тръгнат. „Гладни сме, страхуваме се и нямаме пари“, каза тя.

Наблюдател в града заяви в петък, че Газа и околните райони официално страдат от глад, който вероятно ще се разпространи. Израел отхвърли оценката и заяви, че тя игнорира стъпките, които е предприел от края на юли за увеличаване на доставките на помощ в Газа.

В неделя здравното министерство на Газа съобщи, че още осем души са починали от недохранване и глад в анклава, с което смъртните случаи от тези причини достигат 289 души, включително 115 деца, от началото на войната. Израел оспорва данните за смъртните случаи, предоставени от здравното министерство в управляваната от Хамас ивица.

Войната започна на 7 октомври 2023 г., когато въоръжени групи, водени от Хамас, нахлуха в Южен Израел, убивайки около 1200 души, предимно цивилни, и вземайки 251 заложници.

Според здравното министерство на Газа, военната офанзива на Израел срещу Хамас оттогава жертвите са най-малко 62 000 палестинци, предимно цивилни, оставяйки голяма част от територията в руини и вътрешно разселвайки почти цялото ѝ население.