Израел и "Хамас" подписаха първата фаза на мирно споразумение за Газа. Заложниците се очакват още в събота

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са подписали "първата фаза“ от неговия план за освобождаване на всички заложници и прекратяване на войната в Газа, две години и ден след като боевете бяха предизвикани от клането на Хамас на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел.

Oще в събота се очаква да бъдат освободени всички заложници. Постигнатата сделка бе приветствана с празненства от хората и в Израел, и в Газа.

Израелската армия заяви, че се подготвя да изтегли силите си в Газа на нови позиции в съответствие с плана "Тръмп".

"ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", написа Тръмп в публикация на своята платформа Truth Social.

По-късно той приветства споразумението като "велик ден за света“, казвайки:

"Целият свят се обедини за това, Израел, всяка държава се обедини. Това беше фантастичен ден... прекрасен ден за всички.“

Тръмп посочи пред Fox News, че всички заложници вероятно ще бъдат освободени в понеделник, но според други източници това ще стане по-рано.

"Смятаме, че всички те ще се върнат в понеделник... ще бъдат предадени и телата на мъртвите“, каза той.

"Те (заложниците) са в ужасно положение там. Те са дълбоко, дълбоко под земята. В момента се случват толкова много неща, за да бъдат освободени.“

Други непотвърдени съобщения съобщават, че всички заложници ще бъдат освободени до понеделник и посочват, че "Хамас" няма да провежда пропагандни церемонии на сцена пред големи тълпи от Газа, на които заложници са били предавани на Червения кръст при предишни сделки.

Сделката

Двама източници, запознати с преговоритео съобщиха за The Times of Israel, че Хамас ще освободи всички останали живи заложници още в събота. Смята се, че двадесет от останалите 48 заложници са живи. Телата на всички убити заложници, които Хамас успее да открие, също ще бъдат предадени.

Най-големите проблеми в преговорите за Газа са решени и това, което остава да бъде финализирано, е просто процедурно.

Снимки и кадри показват различни преговарящи, празнуващи успеха на посредническите преговори между Израел и Хамас.

Израелските делегации и тези на Хамас не са били в една и съща стая по време на финализирането на преговорите, съобщи източник, присъстващ на разговорите, пред The ​Times of Israel.

Източникът уточни, че кадрите са монтирани.

"Велик ден за Израел", написа израелският премиер Бенямин Нетаняху.

"С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, добави той.

"Това е дипломатически успех и национална и морална победа за държавата Израел", заяви по-късно Нетаняху в друга публикация в "Екс".

"От самото начало бях ясен: няма да си отдъхнем, докато всички наши заложници не се върнат и не бъдат постигнати всичките ни цели", продължи израелският лидер. "Чрез непоколебима решителност, мощни военни действия и големите усилия на нашия велик приятел и съюзник президентът Тръмп, ние достигнахме този критичен поврат", посочи Нетаняху.

Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумението за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.

"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас".

"Хамас" призова Тръмп да следи за спазванети на споразумението

Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел, предаде БТА.

По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.

"Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл".

"Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.

Успешното сключване цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието бързо да сложи край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс.

Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и трудности, които явно не беше предвидил.

Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс.

Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел е представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер.

Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".

По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма част от палестинската територия е разрушена.

Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от оставащите в Газа 48 заложници все още са живи.

Мирният план на Тръмп

Планът на Тръмп призовава за незабавното прекратяване на огъня и освобождаването на 48-те заложници, които бойците на "Хамас" все още държат в плен. Около 1200 души бяха убити, а 251 бяха взети за заложници при нападението на "Хамас" преди две години. Според израелски данни само 20 от заложниците са все още живи.

В интервю за "Фокс нюз" Тръмп заяви, че "Хамас" "вероятно" ще започне да освобождава заложниците в понеделник. "Това е нещо повече от Газа ... Това е мир в Близкия изток", подчерта той.

Съгласно плана израелската армия ще поддържа неограничено военно присъствие в Газа, по границата с Израел. Международни сили, съставени предимно от военнослужещи от арабски и мюсюлмански страни, ще отговарят за сигурността в палестинския анклав. САЩ ще ръководят мащабна международно финансирана програма за възстановяване на ивицата Газа.

Планът предвижда и евентуална роля за Палестинската автономия - нещо, на което Нетаняху се противопоставя. Това обаче изисква автономната власт, която управлява части от Западния бряг, да премине през мащабна програма за реформи, чието изпълнение би могло да отнеме години. Планът на Тръмп е още по-неясен по отношение на бъдещата палестинска държава, създаването на която Нетаняху категорично отхвърля.

Въпреки че много подробности по плана все още не са договорени, някои палестинци и израелци изразиха радостта си и облекчението си от значителния напредък.

"Това е велик ден, огромна радост", каза Ахмед Шехейбер, палестинец, изселен от северната част на ивицата Газа, във връзка със споразумението.

Плачейки по телефона от убежището, в което е настанен, в град Газа, той каза, че "нетърпеливо" чака прекратяването на огъня да влезе в сила, за да се върне в дома си в бежанския лагер "Джабалия".

Радостните семейства на заложниците и хора, подкрепящи тяхното освобождаване, се събраха на централния площад в Тел Авив, който се превърна в основен сборен пункт в хода на борбата за освобождаване пленниците.

Ейнав Зангаукер, майката на израелски заложник Матан Зангаукер и видна активистка за освобождаването на заложниците, заяви пред журналисти, че иска да каже на сина си, че го обича. "Ако имам една мечта, тя е да видя Матан да спи в собственото си легло", каза тя.