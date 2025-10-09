Израел и "Хамас" подписаха първата фаза на мирно споразумение за Газа. Заложниците се очакват още в събота

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Израел и "Хамас" са подписали "първата фаза“ от неговия план за освобождаване на всички заложници и прекратяване на войната в Газа, две години и ден след като боевете бяха предизвикани от клането на Хамас на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел.
Oще в събота се очаква да бъдат освободени всички заложници. Постигнатата сделка бе приветствана с празненства от хората и в Израел, и в Газа.
Израелската армия заяви, че се подготвя да изтегли силите си в Газа на нови позиции в съответствие с плана "Тръмп".
"ВСИЧКИ заложници ще бъдат освободени много скоро и Израел ще изтегли войските си до договорена линия като първи стъпки към силен, траен и вечен мир", написа Тръмп в публикация на своята платформа Truth Social.
Сделката
"Велик ден за Израел", написа израелският премиер Бенямин Нетаняху.
"С Божията помощ ще върнем всички (заложници) у дома“, добави той.
"Това е дипломатически успех и национална и морална победа за държавата Израел", заяви по-късно Нетаняху в друга публикация в "Екс".
"От самото начало бях ясен: няма да си отдъхнем, докато всички наши заложници не се върнат и не бъдат постигнати всичките ни цели", продължи израелският лидер. "Чрез непоколебима решителност, мощни военни действия и големите усилия на нашия велик приятел и съюзник президентът Тръмп, ние достигнахме този критичен поврат", посочи Нетаняху.
Групировката "Хамас" потвърди, че е подписала споразумението за прекратяване на огъня, като отбеляза, че договореностите включват изтегляне на израелската армия от палестинската територия и размяна на заложници срещу затворници.
"Ние високо ценим усилията на нашите братя посредници от Катар, Египет и Турция. Ние също така ценим усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който се стреми да сложи окончателен край на войната и да постигне пълно изтегляне на окупационните сили от ивицата Газа", пише в изявлението на "Хамас".
"Хамас" призова Тръмп да следи за спазванети на споразумението
Палестинската групировка също така призова Тръмп и държавите, които са гаранти на мирното споразумение, да следят за пълното изпълняване на условията от страна на Израел, предаде БТА.
По-рано американският президент заяви, че споразумението е почти готово и че в събота може да посети Египет, където се водят мирните преговори.
"Всички страни ще срещнат справедливо отношение", отбеляза Тръмп в публикацията си в "Трут соушъл".
"Това е ВЕЛИК ден за арабския и мюсюлманския свят, Израел, всички съседни държави и Съединените американски щати, и ние благодарим на посредниците от Катар, Египет и Турция, които работиха с нас, за да се случи това историческо и безпрецедентно събитие", добави той.
Успешното сключване цялостно споразумение между Израел и "Хамас" би било най-голямото постижение във външната политика на Тръмп, който встъпи в длъжност през януари с обещанието бързо да сложи край на войните в Газа и Украйна, отбелязва Ройтерс.
Президентът републиканец обаче се сблъска с препятствия и трудности, които явно не беше предвидил.
Висши представители от САЩ, Катар и Турция се присъединиха към преговорите, които започнаха в понеделник в египетския курорт Шарм ел Шейх. Това очевидно даде тласък на консултациите, пише още Ройтерс.
Тръмп изпрати в Египет своя зет Джаред Кушнер и специалния си пратеник Стив Уиткоф, а Израел е представляван от израелския министър по стратегическите въпроси Рон Дермер.
Въпреки надеждите за прекратяване на войната, все още не са уточнени важни детайли, включително времевата рамка, следвоенното управление на ивицата Газа и съдбата на палестинската въоръжена групировка "Хамас".
По данни на палестинските власти от началото на войната в Газа на 7 октомври 2023 г. са убити над 67 000 души и голяма част от палестинската територия е разрушена.
Войната започна, след като ислямисти, предвождани от "Хамас", атакуваха Израел, убиха 1200 души и взеха 251 заложници. Смята се, че 20 от оставащите в Газа 48 заложници все още са живи.
Мирният план на Тръмп
Ако Какадука отиде в Египет ... това ще е идеална възможност да го убият !!! А дано !!!!
Подозрително било, затова да оставим Хамас да си вирее на воля? Щото в момента точно това постигат.
И как да стане без" натиск"? Както виждаш , военния " натиск" и сриването на Газа резултат не дават. Подозрително е некак си, още от самото начало, кога най - великото разузнаване в света и Галактиката, проспа нападението на Хамас.
Очеваден натиск, упражнен от Немо (оранжевата риба клоун). Никъде не се споменава в споразумението да има точка за самоубийството на всички членове на Хамас.
За жалост втора фаза няма да има. ;)