Израел и Сирия се споразумяха за прекратяване на огъня, твърди американски посланик

Израел и Сирия са се споразумели за прекратяване на огъня, съобщи американският посланик в Турция Том Барак, предаде Ройетрс.

По думите му примирието е подкрепено от държавния секретар на САЩ Марко Рубио, турските власти, Йордания и други съседни държави.

"Призоваваме друзите, бедуините и сунитите да свалят оръжието и заедно с другите малцинства да изградят нова и единна сирийска идентичност", написа Барак в социалната мрежа X ("Екс").

BREAKTHROUGH —— Israeli Prime Minister @Netanyahu and Syrian President Ahmed al-Sharaa @SyPresidency supported by the U.S.A. @SecRubio have agreed to a ceasefire embraced by Türkiye, Jordan and its neighbors. We call upon Druze, Bedouins, and Sunnis to put down their weapons and…