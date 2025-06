Израел ликвидира и новия началник на иранската армия

Израелската армия обяви във вторник, че е ликвидирала и назначения преди пет дни нов командващ на въоръжените сили на Иран Али Шадмани.

Шадмани беше избран за началник на висшето военно командване на Иран, след като в петък при първите удари на Израел от операция "Надигащ се лъв" загинаха четирима висши ирански командири, сред които Мохамед Багери и неговият заместник и командир на базата "Хатам ал Анбия" Голамали Рашид. Само часове след това лидерът на ислямската република аятолах Али Хаменей назначи ново военно командване.

Според израелската армия убития Шадмани е бил най-висшият военен камандир на Иран, "военен началник на щаба" и много близък до аятолах Хаменей.

For the second time in 5 days— the IDF has eliminated Iran’s War-Time Chief of Staff, the regime’s top military commander.

Ali Shadmani, Iran’s senior-most military official and Khamenei’s closest military advisor, was killed in an IAF strike in central Tehran, following precise… pic.twitter.com/Bq6Z49zeCj