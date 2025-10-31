Израел нанесе още удари в Газа, поставяйки на изпитание крехкото прекратяване на огъня

Израелските въоръжени сили снощи атакуваха ивицата Газа за трети пореден път в рамките последните три дни, при което бяха убити двама души и отново бе поставено на изпитание крехкото прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, като се позова на официалната новинарска агенция на Палестинската автономна власт.

Един палестинец е бил убит при израелски обстрел, а друг е бил застрелян от израелски сили, каза агенция УАФА.

Израелските въоръжени сили към момента не са отговорили на запитване за коментар на тази информация, отбелязва Ройтерс.

Трети палестинец е починал от наранявания, получени при предишен израелски обстрел, добави палестинската новинарска агенция.

Сключеното с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което остави трудни въпроси като разоръжаването на „Хамас“ и графика за изтеглянето на Израел от ивицата Газа нерешени, бе поставено на изпитание от периодични избухвания на насилие, откакто влезе в сила преди три седмици.

Между вторник и сряда Израел нанесе удари в Газа в отговор на смъртта на израелски войник, при които според здравните власти в анклава са били убити 104 души.

Израел в сряда заяви, че остава ангажиран с прекратяването на огъня въпреки ударите.