Израел нанесе удари по катарската столица Доха, цел са били лидери на Хамас

Израелските сили нанесоха удари по катарската столица Доха. Според израелското армейско радио атаката е била насочена срещу членове на Хамас. Според израелския Канал 12, основната цел е бил Халил ал-Хая, един от ключовите лидери на Хамас в Газа.
Телевизионният канал Al Hadath съобщи, че ръководителят на задграничния офис на групировката и трима членове на Политбюро, включително председателят Халед Машал, също са били в сградата, която е била ударена.
Катарската Ал Джазира, позовавайки се на източници от движението, твърди, че атаката е била насочена към участниците в преговорите за прекратяване на огъня в ивицата Газа.
Според телевизия Ал Арабия, при израелския удар са убити лидерът на Хамас Халил ал-Хая и трима други висши членове на групировката. Източници на Ройтерс обаче твърдят, че представителите на Хамас, участвали в срещата, са оцелели.
Ройтерс, позовавайки се на висш израелски служител, съобщи, че Тел Авив е информирал Съединените щати предварително за планираната операция. Според израелския Канал 9, операцията е била наречена „Огнен пик“ и е била лично санкционирана от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Вестник „Израел Хайом“ твърди, че катарските власти също са били уведомени и че са били взети мерки за минимизиране на вредите за цивилното население преди удара.
Катарското външно министерство официално осъди действията на Израел, заявявайки, че ударът е извършен „по жилищни сгради“. „Това престъпно нападение е крещящо нарушение на всички международни закони и норми и представлява сериозна заплаха за сигурността на катарците“, се казва в изявление на министерството в социалните мрежи.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
3 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Путлер ще се изнерви. Не заради Доха, а защото някой се опитва да убие приятелите му, палестинските терористи.
Ционистите са "бели и пухкави" терористи. Щото САЩ казват така. Израел няма вече лице пред света. Извършват геноцид над палестинците и бомбят съседите за кеф.
Браво! Гъжвите само от сила разбират!