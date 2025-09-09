Израел нанесе удари по катарската столица Доха, цел са били лидери на Хамас

Израелските сили нанесоха удари по катарската столица Доха. Според израелското армейско радио атаката е била насочена срещу членове на Хамас. Според израелския Канал 12, основната цел е бил Халил ал-Хая, един от ключовите лидери на Хамас в Газа.

Телевизионният канал Al Hadath съобщи, че ръководителят на задграничния офис на групировката и трима членове на Политбюро, включително председателят Халед Машал, също са били в сградата, която е била ударена.

Катарската Ал Джазира, позовавайки се на източници от движението, твърди, че атаката е била насочена към участниците в преговорите за прекратяване на огъня в ивицата Газа.

Според телевизия Ал Арабия, при израелския удар са убити лидерът на Хамас Халил ал-Хая и трима други висши членове на групировката. Източници на Ройтерс обаче твърдят, че представителите на Хамас, участвали в срещата, са оцелели.

Ройтерс, позовавайки се на висш израелски служител, съобщи, че Тел Авив е информирал Съединените щати предварително за планираната операция. Според израелския Канал 9, операцията е била наречена „Огнен пик“ и е била лично санкционирана от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Вестник „Израел Хайом“ твърди, че катарските власти също са били уведомени и че са били взети мерки за минимизиране на вредите за цивилното население преди удара.

Катарското външно министерство официално осъди действията на Израел, заявявайки, че ударът е извършен „по жилищни сгради“. „Това престъпно нападение е крещящо нарушение на всички международни закони и норми и представлява сериозна заплаха за сигурността на катарците“, се казва в изявление на министерството в социалните мрежи.