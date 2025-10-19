Израел нанесе въздушни удари срещу Газа (обновена)

Израелскската армия съобщи в неделя следобед, че нейни изтребители са нанесли удари в района на град Рафах, ивицата Газа, за да ликвидират заплахата от "терористи", открили огън по израелски войници, предаде Ройтерс.
Военните посочиха, че с действията си палестинските бойци грубо са "нарушили" споразумението за спиране на огъня, и добавиха, че армията ще отговори твърдо.
"Вследствие на нарушаването на примирието от "Хамас" премиерът Нетаняху имаше консултации с министъра на отбраната и ръководителите на службите за сигурност и даде указания да се действа със сила срещу терористични цели в ивицата Газа", се посочва в изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Веднага след изявлението на израелските власти военното крило на палестинското движение "Хамас" каза, че не знае за инциденти или боеве в град Рафах. Палестинската групировка отново заяви, че ще спазва ангажимента си за спиране на огъня във всички части на Газа.
Ударът идва в момент, когато Израел и палестинското движение "Хамас" продължават да си прехвърлят взаимно вината за нарушения на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, което да сложи край на войната в анклава. Междувременно Израел обяви, че граничният пункт Рафах между Газа и Египет ще остане затворен до второ нареждане.
Израелските военни заявиха в петък, че "няколко терористи" са открили огън по войници в района на Рафах, без да са причинили наранявания. По-късно военните казаха, че са ударили друга група "терористи", които са се приближавали към войските в Хан Юнис в същия ден. Военните ще продължат да действат за отстраняване на непосредствените заплахи, съобщиха от армията.
Израел и Хамас са в спор и относно връщането на телата на починалите заложници. Израел поиска "Хамас" да изпълни задълженията си за предаване на останалите тела на всички 28 заложници. "Хамас" върна всички 20 живи заложници и 12 от починалите, но заяви, че процесът изисква усилия и специално оборудване за извличане на трупове, заровени под развалините.
САЩ: "Хамас" планира атака срещу цивилни в Газа
Междувременно Държавният департамент на САЩ заяви, че има "достоверни сведения", че "Хамас" планира "непосредствена" атака срещу цивилни в Газа, което според департамента би било "пряко и тежко" нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.
Планирана атака срещу палестинци би "подкопала значителния напредък, постигнат чрез посреднически усилия", заяви Държавният департамент на 18 октомври.
В изявлението не се предоставят допълнителни подробности - нито как това би било нарушение на постигнатото с посредничеството на САЩ прекратяване на огъня, договорено с Израел.
"Хамас" категорично отрече всяка планирана непосредствена атака и от своя страна обвини Израел в подкрепа на съперничещи си въоръжени групировки в Газа. Организацията обаче възстановява контрола си във вакуума на властта, който последва частичното оттегляне на Израел.
Държавният департамент заяви, че вече е информирал други гаранти на мирното споразумение за Газа - сред които са Египет, Катар и Турция - и е поискал "Хамас" да спази края на условията за прекратяване на огъня.
"Ако Хамас продължи с тази атака, ще бъдат взети мерки за защита на народа на Газа и запазване на целостта на прекратяването на огъня", се казва в изявлението на САЩ.
Президентът Доналд Тръмп вече е предупреждавал Хамас да не убива цивилни.
"Ако Хамас продължи да убива хора в Газа, което не беше в споразумението, няма да имаме друг избор, освен да влезем и да ги убием", каза Тръмп в публикация в Truth Social по-рано тази седмица.
По-късно той уточни, че няма да изпраща американски войски в Газа.
Всяко палестинско дете в Газа потенциален боец на Хамаз, всеки млад палестинец потенциален боец на Хамаз. Хамаз е злото което не може да бъде унижожено защото е то няма друга природа. Путин е Хамаз и Хамаз е Путин. Прочие защо нападам Путин , та той е рожба на народа на Русия. Майка Русия все такива ги ражда от Иван Грозни до сега.
В центъра на столицата съм се пръкнал казваш, а ти си селяндурско изхождане в дворен облекчител ;) Пак заповядай, мачкам с удоволствие кретени
Знае се, че си р я д к о е в р е й с к о л а й н о, намерено близо до Софийската с и н а г о г а !
където виреят хазарите няма мир
Тццццц, а какви снимки , подписи с дебели фулмастри на " миротворчиската" срещата в Египет . Както казва Банкянският лъжец -"Пунта Мара". А терористите от Хамас започнаха веднага екзекуции по улиците в Газа след предаването на живите заложници и с това се сложи край на този фарс. Оранго пак няма да види Нобел!
Още преди подписването на споразумението го предрекох това! Юдеи и ислямисти не могат да се понасят! :(
Всъщност войната не е спирала, а имаше размяна на заложници и pr акция на секретарката тръмп.
Миротворецът Тръмпов, сега пък щял да влиза да убива араби. Толкова мир ще донесе в Газа, колкото и в Украйна го донесе старецът оранжев.