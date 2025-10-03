Израел обяви, че е ликвидирал трима членове на "Хизбула" в Южен Ливан

Израелската армия съобщи обяви, че е ликвидирала трима членове на подкрепяната от Иран ливанска шиитска групировка "Хизбула" в Южен Ливан, предадоха ДПА и израелската медия "Хаарец".
Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула". Той е наемал къщи за съхранение на оръжия и за наблюдение, поясниха от израелската армия
При друг израелски въздушен удар са били убити още двама предполагаеми членове на "Хизбула". Според израелските военни те са били инженери, които са участвали във възстановяването на терористичната инфраструктура в Ливан.
ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде потвърдена чрез независими източници, предаде БТА.
От края на ноември миналата година е в сила примирие между Израел и "Хизбула", въпреки че двете страни редовно се обвиняват взаимно в нарушения. Споразумението за спиране на огъня имаше за цел да спре продължилите повече от година военни действия, включително два месеца интензивни боеве, които отслабиха проиранското движение.
Съгласно условията на това споразумение, "Хизбула" трябваше да изтегли бойците си северно от река Литани - на около 30 км от израелската граница, оставяйки сигурността в южния регион на ливанската армия и миротворците на ООН.
В замяна от Израел се очакваше да изтегли напълно войските си от ливанска територия. Той обаче поддържа присъствие на места, които счита за стратегически жизненоважни.
Израел продължава операции в Ливан, обвинявайки "Хизбула" в опити да възстанови военния си капацитет в южната част на страната.
Ликвидирали трима, и още кой знае колко невинни покрай тях... Като в Газа - с всеки ликвидиран терорист от Хамас, още няколко жени и деца до отнасят покрай масовото израелско бомбене, унищожило 90% от инфраструктурата там. Като слонове в стъкларски магазин. Изчислено е, че 15 години ще отнеме само да се изчистят развалините. Че и Катар бомбиха. Ама възмутиш ли се, значи си антисемит. Еманация на примитивното и расистко мислене. По принцип разликата между терористична организация и демократично правителство би трябвало да е именно опазването на живота на мирното население, ама тук разликата нещо ми се губи...