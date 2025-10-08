Израел опроверга обвиненията на Грета Тунберг, че е изтезавана в израелския затвор

Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, предаде Ройтерс. Активистката казва, че арестуваните членове на флотилията са били "отвлечени и изтезавани" от израелската армия. По-късно израелските власти опровергаха твърденията на Тунберг, а израелският посланик в България изпрати своя позиция до Mediapool в отговор на обвиненията на активистката.

Журналистите се опитаха да разберат повече за твърденията на Тунберг, но тя отказа да даде повече подробности. Тя обясни, че не е имала достъп до чиста вода, както и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.

"Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: "Грета е била подложена на изтезания", защото това не е същината на историята”, каза Тунберг.

По думите ѝ задържаните от флотилията за Газа са били подложени на неща, които бледнеят в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.

Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.

"Всички задържани са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени", заяви миналата седмица говорител на външното министерство.

Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си, а гладът е повсеместен.

Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.

Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка "Хамас". През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.

"Обвиненията нямат общо с реалността"

Според посланика на Изреал в България Йоси Леви Сфари последните обвинения на Грета Тунберг срещу Израел нямат нищо общо с реалността.

В изявление, изпратено до Mediapool, той посочва, че твърдението и е напълно невярно и представлява обида към "истинските заложници, държани от Хамас в Газа, които търпят мъчения и са подложени на умишлен глад".

"Всички участници в т.нар. флотилия, включително Тунберг, бяха третирани с уважение и в пълно съответствие с международното право, включително с правото да се срещнат с консулските представители на своите държави", посочва посланикът.

По думите му Израел е демокрация, управлявана от върховенството на закона, а "Върховният съд на страната е отворен за всички — включително чужденци и палестинци — за всякакви жалби, включително и по случаи на задържане".

"Нека си припомним, че тези „мирни активисти“ изписаха на ръцете си телефонните номера на израелски адвокати — имитирайки номерата, татуирани върху жертвите на Холокоста в Аушвиц. Позорно и цинично действие", гласи позицията на израелският посланик Сфари.

Той допълва, че "в своята продължаваща дезинформационна госпожица Тунберг публикува снимка на Евиатар Давид — израелски заложник, подложен на глад и мъчения от Хамас в Газа — цинично използвайки неговия образ като "доказателство" за палестински страдания. Според него само това е достатъчно, "за да покаже пълната ѝ откъснатост от фактите и реалността".

"И накрая — лъжата на Тунберг, както и на останалите провокатори във флотилията, съвсем не е първата. Тяхната уж „хуманитарна помощ“ се оказа по-малко от 10% от товара за един единствен камион, докато Израел доставя стотици камиони с помощи за Газа всеки ден", посочва още посланикът.