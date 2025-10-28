Израел поднови ударите в ивицата Газа

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди на армията във вторник да нанесе мощни удари в ивицата Газа, след като обвини "Хамас" в нарушаване на договореното с посредничеството на САЩ примирие, предадоха агенциите.
Най-малко двама души бяха убити, а още четирима - ранени, съобщи службата за гражданска защита на град Газа.
"След консултации по въпросите на сигурността премиерът Нетаняху инструктира военните незабавно да нанесат мощни удари в ивицата Газа", стана ясно от изявление на канцеларията на Нетаняху.
Изявлението бе направено малко след като Израел съобщи, че бойци от "Хамас" са открили огън по израелски сили в южната част на Газа. Според израелското армейско радио палестинските бойци са обстрелвали израелски военнослужещи близо до Рафах. Палестинци, станали свидетели на стрелбата, разказват, че впоследствие израелската армия е обстрелвала с артилерия няколко близки района, отбелязва ДПА.
Това става в момент на изострено напрежение, след като "Хамас" предаде ковчег, който според Израел съдържа само части от вече върнато тяло на заложник.
Откакто спирането на огъня влезе в сила на 10 октомври, в ивицата Газа периодично има смъртоносни инциденти. По данни на управляваното от "Хамас" министерство на здравеопазването след обявяването на примирието са били убити повече от 90 палестинци.
Агенция ДПА отбелязва, че не може да потвърди чрез независим източник информацията за ситуацията в Газа.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.