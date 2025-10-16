Израел получи тленните останки на още двама заложници, според Нетаняху войната не е приключила

Израел получи снощи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война.

Те бяха предадени от „Хамас“ чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена.

Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел – поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.

Като част от сделката „Хамас“ предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири – часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.

Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: „четвъртото тяло, предадено на Израел от „Хамас“, не съответства на нито един от заложниците“. Засега няма информация чие е тялото.

В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

"Войната не е приключила"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес по време на официална церемония за отбелязването на втората годишнина от атаките на "Хамас" на 7 октомври 2023 г. обяви, че за неговата страна "войната не е приключила", и добави, че е "решен да постигне връщането на всички заложници", предаде Франс прес.

"Войната все още не е приключила, но едно нещо е ясно – всеки, който вдигне ръка срещу нас, трябва да знае, че ще плати много висока цена", подчерта Нетаняху. "Израел е на фронтовата линия в конфронтацията между варварщината и цивилизацията", добави той на церемонията на гробището в планината Херцел.

До момента са върнати телата на едва девет от общо 28 мъртви заложници, които трябва да бъдат предадени от "Хамас".

Тръмп: Израел може да поднови боевете в Газа, ако "Хамас" не спази споразумението за прекратяване на огъня

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес пред Си Ен Ен, че ще обмисли да разреши на израелските сили да подновят боевете в Газа, ако "Хамас" не спази своята част от споразумението за прекратяване на огъня, предаде Ройтерс.

"Израел ще се върне на тези улици веднага, щом им кажа една дума", заяви Тръмп. "Ако Израел може да влезе и да ги нарита, той ще го направи", добави той в кратък телефонен разговор. Изявлението беше направено в отговор на въпрос какво ще се случи, ако "Хамас" откаже да се разоръжи.