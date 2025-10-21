Израел получи тялото на още един от заложниците в Газа

Израел е получил тленните останки на още един от заложниците в Газа чрез Червения кръст. Преди това от терористичната групировка “Хамас” обявиха, че останките са били открити в неделя.

В изявление, публикувано в социалните мрежи, от групировката заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

Тялото ще бъде изпратено в център за съдебна медицина за идентификация, съобщават израелските медии.

Това е 13-тото от ибшо 28-те тела на загиналите заложници, които “Хамас” върна от началото на споразумението за прекратяване на огъня, влязло в сила преди 9 дни. Съгласно него групировката трябваше да върне всички тела до 13 октомври.

Израел обвинява "Хамас", че не полага достатъчно усилия, за да върне телата на заложниците, докато групировката твърди, че са ѝ нужни време и ресурси, за да ги открият.

Междувременно американският президент Тръмп отново предупреди, че "Хамас" го чака унищожение, ако не спазва условията на споразумението с Израел. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс пък ще посети Израел, за да засили усилията за укрепване на прекратяването на огъня в Газа.