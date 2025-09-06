 Прескочи към основното съдържание
Израел призова жителите на град Газа да се евакуират на юг

Сн. ЕПА/БГНЕС

Израелската армия призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг, докато силите ѝ навлизат все по-навътре в града, предаде Ройтерс.

Израелските сили за отбрана водят офанзива в покрайнините на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди армията да го превземе, предаде БТА.

Той твърди, че градът е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа над терористичната групировка, заради чиято атака на 7 октомври 2023 г. започна войната в Близкия изток.

Офанзивата застрашава да разсели стотици хиляди палестинци, които са намерили подслон в града. Преди началото на войната в града живееха около един милион души, което е почти половината от населението на ивицата Газа.

Говорителят на израелските сили полковник Авихай Адраи написа в "X", че палестинците трябва да се изтеглят от град Газа към определена крайбрежна зона край град Хан Юнис в южната част на крайбрежния анклав, уверявайки, че там има хуманитарна зона и те ще получат грижи, подслон и храна.

Израелската армия обяви в четвъртък, че е установила контрол над почти половината от града и Израел вече е превзел около 75% от територията на ивицата Газа. Армията нанася интензивни удари по града седмици наред, като напредва през крайните квартали.

По-късно египетският министър на външните работи Бадр Абделати определи като глупост тези действия да се описват като доброволно разселване на палестинци.

"Ако гладът в Газа е умишлено предизвикан, той цели да прогони жителите от земята им. Глупост е да казваме, че това е доброволно разселване", каза Абделати на съвместна пресконференция с генералния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци Филипе Лазарини.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята да се позволи на палестинците в Газа да напуснат доброволно и предложи други държави да ги приемат. Екипът му обясни, че той е визирал основното човешко право на всеки да избира къде да живее.

Заради десйтвията си в Газа обаче Израел е силно критикуван от международната общност, а често действията им се описват като геноцид. Наскоро така ги определиха и учените от Асоциацията на учените за геноцида.

Египетският министър каза още, че вчера е разговарял с американския специален пратеник Стив Уиткоф и двамата са обсъдили усилията за прилагане на практика на последното предложение за мир.

По-рано в събота американският президент Доналд Тръмп съобщи, че води “задълбочени преговори” с “Хамас” за освобождаване на заложниците.

Абделати пък обвини Израел за неотстъпчивостта му, както се изрази той, заради която има забавяне при постигането на примирие.

Ключови думи

Израел евакуация война Газа Хамас
  1. Pepa
    #4
    Отговор на коментар #2

    Ние се чудим поради каква причина кремльовското джудже гледаше напрегнато парада, а то било щото като питал товарищ Си туй оръжие на парада май не кат това дето ми го пращате. Си се подсмихнал и му отвърнал " за толкова пари -Тему"

  3. Ощавен маркиз
    #2

    Кво да кажеме... На такъво кейджиби-москал-хаМЪстько дуп.це - таков =ционисткий= г-хур се полага. Некои туканка мое и да ми са протиПУТставят, казвайки, че ЗЛОТО Пут.ле мое по сушчийо способ "да смачка" ЖЕЛЯЗНА Европейска УкраИна. Мда, ама - НЕМА да стане! Импо-САТАНЬчето просто си вообрази, че ше разводни и разСЕЯ "спец. аперацийката" си. Мда, даже и Си му отказва да го путпАмогне. Засега само ЧеКаме КЪК ше /най-сетне?/ премести нарцистичньото СИ /двуполюсно?/ едноМУдие Рижийот ПРЕЦЕДЕНТ на Щатите. Добре ше е, ако се извини на старата си Майка Европа. А убавата му /втора/ женица да са върне, да види рода си, в Словения ли бяше, в Словакия ли, нема значение, нале.

  4. Mais
    #1

    Ако са инвалиди, майки с бебета, възрастни хора и не могат? Ще ги избият, както си прави израелската армия всекидневно. Който само гледа и не реагира на насилието, е съучастник, нали знаем това?

