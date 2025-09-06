Израел призова жителите на град Газа да се евакуират на юг

Израелската армия призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг, докато силите ѝ навлизат все по-навътре в града, предаде Ройтерс.
Израелските сили за отбрана водят офанзива в покрайнините на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди армията да го превземе, предаде БТА.
Той твърди, че градът е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа над терористичната групировка, заради чиято атака на 7 октомври 2023 г. започна войната в Близкия изток.
Офанзивата застрашава да разсели стотици хиляди палестинци, които са намерили подслон в града. Преди началото на войната в града живееха около един милион души, което е почти половината от населението на ивицата Газа.
Говорителят на израелските сили полковник Авихай Адраи написа в "X", че палестинците трябва да се изтеглят от град Газа към определена крайбрежна зона край град Хан Юнис в южната част на крайбрежния анклав, уверявайки, че там има хуманитарна зона и те ще получат грижи, подслон и храна.
Израелската армия обяви в четвъртък, че е установила контрол над почти половината от града и Израел вече е превзел около 75% от територията на ивицата Газа. Армията нанася интензивни удари по града седмици наред, като напредва през крайните квартали.
По-късно египетският министър на външните работи Бадр Абделати определи като глупост тези действия да се описват като доброволно разселване на палестинци.
"Ако гладът в Газа е умишлено предизвикан, той цели да прогони жителите от земята им. Глупост е да казваме, че това е доброволно разселване", каза Абделати на съвместна пресконференция с генералния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци Филипе Лазарини.
Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята да се позволи на палестинците в Газа да напуснат доброволно и предложи други държави да ги приемат. Екипът му обясни, че той е визирал основното човешко право на всеки да избира къде да живее.
Заради десйтвията си в Газа обаче Израел е силно критикуван от международната общност, а често действията им се описват като геноцид. Наскоро така ги определиха и учените от Асоциацията на учените за геноцида.
Египетският министър каза още, че вчера е разговарял с американския специален пратеник Стив Уиткоф и двамата са обсъдили усилията за прилагане на практика на последното предложение за мир.
По-рано в събота американският президент Доналд Тръмп съобщи, че води “задълбочени преговори” с “Хамас” за освобождаване на заложниците.
Абделати пък обвини Израел за неотстъпчивостта му, както се изрази той, заради която има забавяне при постигането на примирие.
Google е сключил договор за $45 млн. с кабинета на Нетаняху за разпространение на израелска пропаганда
Актуално
06.09.2025
Автор:
Обективно
Google е сключил договор за $45 млн. с офиса на Нетаняху за разпространение на израелска пропаганда
Снимка: Wikimedia
Google e подписал договор на стойност 45 милиона долара с кабинета на израелския премиер за провеждане на глобална дигитална рекламна кампания, популяризираща посланията на израелската държава по време на продължаващия геноцид в Газа. Договорът, …
според данни, публикувани в регистъра на обществените поръчки на Израел, включва реклами, публикувани в YouTube и чрез платформата Display & Video 360 на Google, изрично описани в правителствените документи като част от пропагандната война на Израел.
Подписан през юни 2025 г., договорът с Google – обхващащ YouTube и Display & Video 360, дигиталната рекламна услуга на компанията – предвижда мащабна пропагандна кампания, изрично обозначена като хасбара, еврейски термин, означаващ подкрепяна от държавата пропаганда, често използвана за омаловажаване на израелските военни действия, показва разследване на Drop Site News.
Кампанията стартира на фона на нарастващото международно осъждане на решението на Израел да прекъсне всички доставки на храна, гориво и хуманитарна помощ за Газа на 2 март, предизвиквайки според оценката на ООН изкуствено причинен повсеместен глад.
Един от най-гледаните резултати от кампанията е видеоклип в YouTube на израелското външно министерство, в който се твърди: „В Газа има храна. Всяко друго твърдение е лъжа.“ Рекламата е гледана над 6 милиона пъти, значително подсилена чрез платена реклама по правителствения договор.
Според вътрешни израелски записи инициативата е била координирана чрез Израелската правителствена рекламна агенция (Lapam), отдел, подчинен директно на кабинета на премиера Бенямин Нетаняху.
Като част от мащабната кампания Израел също така е похарчил:
3 милиона долара за реклама в социалната мрежа X (преди Twitter)
2,1 милиона долара – във френско-израелската платформа Outbrain/Teads
Неразкрита сума, популяризираща израелско съдържание в платформите на Meta (Фейсбук и Инстаграм)
Част от рекламите, публикувани по договора, са насочени към международни институции и неправителствени организации. Няколко от тях се опитаха да делегитимират хуманитарните усилия на ООН, като обвиниха палестинската агенция на световната организация за бежанците в „умишлен саботаж“ на предоставянето на помощ.
Други пък имаха за цел да очернят пропалестински организации за правна защита, като например фондация „Хинд Раджаб“, представяйки ги като свързани с „екстремистки идеологии“ – твърдение, неподкрепено от достоверни доказателства.
Междувременно агенциите на ООН алармираха за условията на повсеместен глад в цяла Газа. Интегрираната класификация на фазите на продоволствена сигурност (IPC) обяви глад в Северна Газа през август, предупреждавайки, че скоро ще се разпространи и в други региони. Към този месец най-малко 367 палестинци, включително 131 деца, са починали от глад и недохранване, според здравното министерство на Газа.
Въпреки това Google продължи да пуска израелски държавни реклами, отричащи съществуването на глад. На изслушване през март 2025 г. в Кнесета висши израелски служители бяха притиснати от депутатите не по хуманитарни причини, а относно готовността им да се справят с PR последиците. „Можем също така да решим да стартираме дигитална кампания… за да обясним, че няма глад“, заяви Авихай Едрей, говорител на Израелските отбранителни сили, цитиран от The Middle East Eye.
Отделна кампания беше насочена срещу критиците на израелските военни операции в Иран, след 12-дневната кампания на Израел от въздушни бомбардировки, известна като операция „Надигащият се лъв“ , при която загинаха най-малко 436 ирански цивилни. Документи показват, че кампанията „хасбара“ на правителството на Нетаняху е била предназначена да популяризира ударите като необходими за сигурността на „Израел и Запада“, като дигитално съдържание е публикувано в платформите на Google и X.
Правозащитни групи и служители на ООН изразиха тревога от нарастващата роля на американските технологични компании в засилването на отричането на геноцида и дезинформацията. През юни специалният докладчик на ООН Франческа Албанезе директно обвини Google, че печели от геноцида в Газа.
Google участва в проекта Nimbus, партньорство с Amazon за облачни услуги, предоставящ инфраструктура на израелското правителство, включително на военните. Критиците твърдят, че задълбочаващото се обвързване на фирмата с военния апарат на Израел подчертава съучастието на Силициевата долина в поддържането и легитимирането на убийствата на цивилни, включително на деца, в Газа.
