Израел призова жителите на град Газа да се евакуират на юг

Израелската армия призова палестинците в град Газа да се изтеглят на юг, докато силите ѝ навлизат все по-навътре в града, предаде Ройтерс.

Израелските сили за отбрана водят офанзива в покрайнините на северния град от седмици, след като премиерът Бенямин Нетаняху нареди армията да го превземе, предаде БТА.

Той твърди, че градът е крепост на "Хамас" и овладяването му е необходимо за победа над терористичната групировка, заради чиято атака на 7 октомври 2023 г. започна войната в Близкия изток.

Офанзивата застрашава да разсели стотици хиляди палестинци, които са намерили подслон в града. Преди началото на войната в града живееха около един милион души, което е почти половината от населението на ивицата Газа.

Говорителят на израелските сили полковник Авихай Адраи написа в "X", че палестинците трябва да се изтеглят от град Газа към определена крайбрежна зона край град Хан Юнис в южната част на крайбрежния анклав, уверявайки, че там има хуманитарна зона и те ще получат грижи, подслон и храна.

Израелската армия обяви в четвъртък, че е установила контрол над почти половината от града и Израел вече е превзел около 75% от територията на ивицата Газа. Армията нанася интензивни удари по града седмици наред, като напредва през крайните квартали.

По-късно египетският министър на външните работи Бадр Абделати определи като глупост тези действия да се описват като доброволно разселване на палестинци.

"Ако гладът в Газа е умишлено предизвикан, той цели да прогони жителите от земята им. Глупост е да казваме, че това е доброволно разселване", каза Абделати на съвместна пресконференция с генералния комисар на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци Филипе Лазарини.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху подкрепи идеята да се позволи на палестинците в Газа да напуснат доброволно и предложи други държави да ги приемат. Екипът му обясни, че той е визирал основното човешко право на всеки да избира къде да живее.

Заради десйтвията си в Газа обаче Израел е силно критикуван от международната общност, а често действията им се описват като геноцид. Наскоро така ги определиха и учените от Асоциацията на учените за геноцида.

Египетският министър каза още, че вчера е разговарял с американския специален пратеник Стив Уиткоф и двамата са обсъдили усилията за прилагане на практика на последното предложение за мир.

По-рано в събота американският президент Доналд Тръмп съобщи, че води “задълбочени преговори” с “Хамас” за освобождаване на заложниците.

Абделати пък обвини Израел за неотстъпчивостта му, както се изрази той, заради която има забавяне при постигането на примирие.