Израел си върна телата на двама заложници от Газа

Израел е открил тялото на Илан Вайс - един от заложниците в ивицата Газа, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.
В момента тленните останки на друг заложник, които също са били намерени, са в процес на идентификация в Института по съдебна медицина "Абу Кабир" в Тел Авив, пише в. "Таймс ъв Израел"
Петдесет и пет годишният Илан Вайс, жител на кибуц Беери в Южен Израел, е бил отвлечен от дома си и е бил убит по време на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година, съобщиха израелски военнослужещи. Съпругата му Шири и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но впоследствие бяха освободени през ноември същата година като част от споразумение за размяна на палестински затворници и израелски заложници.
След откриването на тялото на Вайс израелските власти заявиха, че в Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи. "Няма да си позволим нито почивка, нито мълчание, докато не върнем всички наши заложници у дома, било то живи или мъртви", се казва в официално изявление на канцеларията на израелския премиер.
По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.