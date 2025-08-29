Израел си върна телата на двама заложници от Газа

Израел е открил тялото на Илан Вайс - един от заложниците в ивицата Газа, съобщи днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.

В момента тленните останки на друг заложник, които също са били намерени, са в процес на идентификация в Института по съдебна медицина "Абу Кабир" в Тел Авив, пише в. "Таймс ъв Израел"

Петдесет и пет годишният Илан Вайс, жител на кибуц Беери в Южен Израел, е бил отвлечен от дома си и е бил убит по време на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 година, съобщиха израелски военнослужещи. Съпругата му Шири и дъщеря му Нога също са били взети за заложници, но впоследствие бяха освободени през ноември същата година като част от споразумение за размяна на палестински затворници и израелски заложници.

След откриването на тялото на Вайс израелските власти заявиха, че в Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи. "Няма да си позволим нито почивка, нито мълчание, докато не върнем всички наши заложници у дома, било то живи или мъртви", се казва в официално изявление на канцеларията на израелския премиер.

По данни на израелските власти по време на нападението на "Хамас" над Южен Израел са били убити около 1 200 души, а 251 са били отвлечени.