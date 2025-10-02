Израел задържа и българин от флотилията на Грета Тунберг към Газа

Българин, част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е задържан от израелските венноморски сили.

Васил Димитров сам съобщи за задържането си с видео в социалните мрежи.

Той призова правителството да реагира.

"Кажете на моето правителство да спре със съпричастността към Израел и да ме прибере вкъщи. Спрете геноцида в Газа", посочи Димитров.

Премиерът Росен Желязков съобщи, че страната ни вече е изискала от израелските власти да спазват нормите на международното право и предстои българският консул в Тел Авив да посети Васил Димитров.

Той е част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", която бе прихваната от Военноморските сили на Израел. Мисията, водена от активистката Грета Тунберг, има за цел да достави храна и помощ на палестинците в Газа.

Шведската активистка е задържана, тя и "нейните приятели" са невредими и се намират в безопасност, съобщи Министерството на външните работи на Израел.

"Прекъснати са предаванията на живо и комуникациите. Статутът на участниците и екипажа остава непотвърден. Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни лица. Призоваваме правителствата и международните институции да поискат незабавната им безопасност и освобождаване", написаха от globalsumudflotilla и разпространиха кадри.

Израелските сили са спрели 39 плавателни съда с помощи за Газа, на борда на които има и редица чуждестранни активисти, включително и шведската екоактивистка.

На кадри от камери, които предават на живо случващото се на борда на плавателните съдове и които са проверени от Ройтерс, се виждат израелски войници с очила за нощно виждане, които се качват на борда на корабите, а пътниците се събират в група с вдигнати ръце.

На видео, публикувано от израелското министерство на външните работи, се вижда как Грета Тунберг – най-известната активистка от флотилията, е заобиколена от военнослужещи.

Флотилията, която отплава в края на август, превозва лекарства и храна за Газа и се състои от 40 плавателни съда и около 500 души на борда им.

Напредването на флотилията в Средиземно море привлече вниманието на международната общност, включително в държави като Турция, Испания и Италия, които изпратиха военни кораби и дронове край нея, в случай че техни граждани се нуждаят от помощ. Израел на няколко пъти призова флотилията да се върне обратно.

В редица европейски градове в Италия, Гърция и Швейцария имаше демонстрации снощи. В Турция също излязоха на протест.

Борисов: Трябва да се провери по каква работа е там

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че българската държава трябва да провери по каква работа е бил там.

"И след това да направим всичко необходимо, като за всеки българин, каквото сме правили винаги."

Премиерът Росен Желязков каза от своя страна, че "самите участници са наясно, че в Израел има обявено военно положение, така че рискът е осъзнат и е поет съзнателно".

"Ние сме се свръзали с израелските власти. Информирали сме ги, че има български гражданин. Призовали сме ги да спазват нормите на международното право. И повече информация ще имаме към момента, когато нашия консул посети Въсил Димитров", добави Желязков.

От българското МВнР съобщиха, че е уведомило израелските власти, че сред чуждите граждани на борда на един от корабите, част от флотилията, има и български гражданин.

Протести в Италия

Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа "Глобъл Сумуд" от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, предаде "Кориере дела сера".

Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират.

Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара.

В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". в Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.

Италиански опозиционни партии, интелектуалци и творци от седмици изразяват симпатиите си към каузата на флотилията, на борда на която има десетки италианци, в това число и четирима парламентаристи от опозиционните сили.

По време на кинофестивала във Венеция редица актьори и режисьори изразиха подкрепа за флотилията и за палестинската кауза, предаде БТА.

Демонстрации и в Гърция

Демонстрации се проведоха снощи и в двата най-големи гръцки града - Атина и Солун.

Значителен брой демонстранти се събраха снощи пред сградата на гръцкото министерство на външните работи в Атина, съобщава в електронното си издание в. "Вима". Снощната демонстрация се проведе по призив на организацията "Поход към Газа".

Протест в Атина е насрочен и за днес от 18 часа, като организаторите планират шествие към посолството на Израел.

Няколкостотин души протестираха снощи в Солун срещу действията на Израел. Шествието им премина и пред сградата на консулството на САЩ, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Гръцки граждани е имало на четири от завзетите снощи от израелските сили кораби – "Оксигоно", "Вангелис Писиас", "Ахед Тахими" и "Павлос Фисас". На борда им е имало общо 33 души, от които 20 гърци.

Турция осъди действията на Израел

Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия "Сумуд", която пътуваше за Газа, и ги определи като "терористичен акт" в нарушение на международното право, съобщи "Тюркийе тудей".

Флотилията, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ, беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на някои от плавателните съдове.

В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни и са доказателство, че "фашистките и милитаристични политики на геноцидното правителство на (Бенямин) Нетаняху не са ограничени до палестинците".

Турция обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.

Главната прокуратура в Истанбул е започнала разследване на информациите за задържане от Израел на 24 турски граждани, които са били на борда на кораби от флотилията.

Разследването е на основата на Конвенцията на ООН по морско право, както и по членове от турския Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс за "лишаване от свобода", "отвличане или завземане на транспортни средства", "утежнен грабеж", "увреждане на собственост" и "изтезания", съобщи Анадолската агенция.

Снощи консервативни неправителствени организации и синдикати организираха демонстрации пред дипломатическите представителства на САЩ в Истанбул и в Анкара в протест срещу подкрепата на Вашингтон за Израел в продължаващата война в Газа, съобщи "Тюркийе тудей".

Демонстрантите определиха блокадата на Газа и военните операции на Израел като геноцид и настояха международната общност по-категорично да потърси отговорност от извършителите.

Ежедневното бдение пред американското посолство в Анкара, което се провежда за 41-ви ден и което обикновено продължава между 16 и 19 часа, беше продължено и през нощта заради израелската операция срещу глобалната флотилия "Сумуд".

Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.

При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".