Израел задържа и българин от флотилията на Грета Тунберг към Газа

Българин, част от хуманитарната флотилия "Глоубъл Сумуд", е задържан от израелските венноморски сили.
Васил Димитров сам съобщи за задържането си с видео в социалните мрежи.
Той призова правителството да реагира.
Премиерът Росен Желязков съобщи, че страната ни вече е изискала от израелските власти да спазват нормите на международното право и предстои българският консул в Тел Авив да посети Васил Димитров.
Шведската активистка е задържана, тя и "нейните приятели" са невредими и се намират в безопасност, съобщи Министерството на външните работи на Израел.
"Прекъснати са предаванията на живо и комуникациите. Статутът на участниците и екипажа остава непотвърден. Това е незаконна атака срещу невъоръжени хуманитарни лица. Призоваваме правителствата и международните институции да поискат незабавната им безопасност и освобождаване", написаха от globalsumudflotilla и разпространиха кадри.
В редица европейски градове в Италия, Гърция и Швейцария имаше демонстрации снощи. В Турция също излязоха на протест.
Борисов: Трябва да се провери по каква работа е там
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира, че българската държава трябва да провери по каква работа е бил там.
"И след това да направим всичко необходимо, като за всеки българин, каквото сме правили винаги."
Блокирането на плавателни съдове от международната хуманитарна флотилия за Газа "Глобъл Сумуд" от израелските военноморски сили породи незабавна реакция в Италия, предаде "Кориере дела сера".
Хиляди привърженици на палестинската кауза и поддръжници на флотилията излязоха по улиците на големи италиански градове, за да протестират.
Протести имаше в Рим, Неапол, Болоня, Торино, Генуа, Милано, Бреша, Флоренция и др. В Неапол протестиращите блокираха и железопътния трафик на централната гара.
В Милано протестиращите се събраха на площада пред театъра "Ла Скала", за да се насочат после към гара "Кадорна". в Генуа протестиращите превзеха зоната на пристанището. На места се стигна до напрежение и сблъсъци с полицията.
Италиански опозиционни партии, интелектуалци и творци от седмици изразяват симпатиите си към каузата на флотилията, на борда на която има десетки италианци, в това число и четирима парламентаристи от опозиционните сили.
По време на кинофестивала във Венеция редица актьори и режисьори изразиха подкрепа за флотилията и за палестинската кауза, предаде БТА.
Демонстрации и в Гърция
Демонстрации се проведоха снощи и в двата най-големи гръцки града - Атина и Солун.
Значителен брой демонстранти се събраха снощи пред сградата на гръцкото министерство на външните работи в Атина, съобщава в електронното си издание в. "Вима". Снощната демонстрация се проведе по призив на организацията "Поход към Газа".
Протест в Атина е насрочен и за днес от 18 часа, като организаторите планират шествие към посолството на Израел.
Няколкостотин души протестираха снощи в Солун срещу действията на Израел. Шествието им премина и пред сградата на консулството на САЩ, съобщи държавната телевизия ЕРТ.
Гръцки граждани е имало на четири от завзетите снощи от израелските сили кораби – "Оксигоно", "Вангелис Писиас", "Ахед Тахими" и "Павлос Фисас". На борда им е имало общо 33 души, от които 20 гърци.
Турция осъди действията на Израел
Министерството на външните работи на Турция осъди действията на Израел срещу хуманитарната флотилия "Сумуд", която пътуваше за Газа, и ги определи като "терористичен акт" в нарушение на международното право, съобщи "Тюркийе тудей".
Флотилията, която превозва медицински материали и друга хуманитарна помощ, беше пресрещната от израелски кораби в международни води снощи, а сили на Израел се качиха на борда на някои от плавателните съдове.
В изявлението на турското външно министерство се казва, че израелските действия застрашават живота на невинни цивилни и са доказателство, че "фашистките и милитаристични политики на геноцидното правителство на (Бенямин) Нетаняху не са ограничени до палестинците".
Турция обяви, че координира с други страни усилията си за незабавно освобождаване на задържаните активисти.
Главната прокуратура в Истанбул е започнала разследване на информациите за задържане от Израел на 24 турски граждани, които са били на борда на кораби от флотилията.
Разследването е на основата на Конвенцията на ООН по морско право, както и по членове от турския Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс за "лишаване от свобода", "отвличане или завземане на транспортни средства", "утежнен грабеж", "увреждане на собственост" и "изтезания", съобщи Анадолската агенция.
Снощи консервативни неправителствени организации и синдикати организираха демонстрации пред дипломатическите представителства на САЩ в Истанбул и в Анкара в протест срещу подкрепата на Вашингтон за Израел в продължаващата война в Газа, съобщи "Тюркийе тудей".
Демонстрантите определиха блокадата на Газа и военните операции на Израел като геноцид и настояха международната общност по-категорично да потърси отговорност от извършителите.
Ежедневното бдение пред американското посолство в Анкара, което се провежда за 41-ви ден и което обикновено продължава между 16 и 19 часа, беше продължено и през нощта заради израелската операция срещу глобалната флотилия "Сумуд".
Израел започна офанзивата си в анклава след безпрецедентното трансгранично нападение на "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. Тогава по израелски данни са били убити около 1200 души, а 251 заложници са били отведени в плен в ивицата.
При ответното израелско настъпление в крайбрежната територия са загинали над 65 000 души, сочи информацията на здравното министерство на "Хамас".
11 коментара
Медиапул пропуска да напише в тази дълга статия, че един от организаторите на тази група кораби е Тиаго Авила, който се е снимал на погребението на Хасан Насрала лидер на терористичната организация Хисбула. Всички в тази флорилия от полезни идиоти, включително българския, предварително знаеха че няма да бъдат допуснати в зона на военни действия. Тяхната единствена цел не е да занесат няколко кашона с храна а провокация и безпочвени обвинения към Израел. След предишното задържане Грете Тунберг отказа да отговори на журналистически въпрос, как са се отнесли с нея при задържането и!
за неква друга география, на друга планета бълнуваш, лелче... ... :-)))) - я пОгледни една карта на Близкия изток, игнорантино ;-)))
от десетилетия 7-те милиона евреи са обсадени в родината си от ... 2 милиарда околни мюслита... ... Та по тоя случай... - да го пита човек тоя ... Вася... - до тебе ли опряха тия 2 милиарда мюслита - да им изнесеш още некоя информация от Израел, та да си наберат още заложници...? ... Леко съм впечатлен и от "изявлението" на арестувания Вася: правителството ни хем "да го прибере вкъщи", хем обаче и "да спре със съпричастността към Израел..." ;-)))) ... ... ... Както се казваше в keнeфa на автогарата (пристанището): объркАл си рейса (парахода), nuч ! ... ;-)
Най важното е да се освободи незаконно задържания българин. И какво толкова им пречи хуманитарната помощ за Газа.
Не са обрагдени а сами са се вклинили тези паразити там с идеята да превземат целия регион и да избият всички.
Израелските престъпници продължават да си правят каквото си искат по целия свят. Убиват когото си искат, отвличат когото си искат. След като международните институции не могат да спрат престъпни терористични държави като израел и русия всички държави трябва да се стремят да разработят собствено ядрено оръжие. Всяка държава явно трябва да може да се защитава сама от престъпните израелци. Ако знаят че ще им се изсипят хиляди ядрени бойни глави на обетованата земя и не могат да направят нищо да ги спрат ще си помислят пак преди да избиват невинни хора.
Абе тези всичките "миротворци" защо не реагират по никакъв начин на руския геноцид в Украйна? Защо не реагираха, когато терористите от Хамас избиха сума ти народ и взеха заложници? Защо не се обявиха открито срещу Хамас, които, по руска поръчка, предизвикаха целенасочено тази ненужна никому, освен на Путлер и аятоласите, криза? Още когато българската проевропейска демократична общност лапаше мухите и примираше по Грета Тунберг, знаех, че тя е руски продукт "със закъснител", целящ компрометиране на всякакви екологични идеи и прокарване на полу-прикрити руски каузи.
Антисемитизмът изроди лицето си. Днес се крие под хуманитерна помощ, а разни нашенски авантюристи, които хейтват евреите с радост участват в акции с-у Израел. Никаква защита на този!!! Живеем във времена, когато глобализмът и информационният век позволява на всеки кресльо да набира популярност, особено ако по определана, но уточнена, причина е свръхактивен.