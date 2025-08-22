Израел заплаши, че град Газа може да бъде унищожен на фона на масовия глад

Град Газа може да бъде унищожен, ако палестинското ислямистко движение "Хамас" не приеме условията на Израел, каза израелският министър на отбраната Израел Кац.

В момента Израел подготвя мащабна мащабна офанзива в Газа, чиято цел е да вземе целия контрол в района.

След като премиерът Бенямин Нетаняху каза, че ще нареди на армията да завземе град Газа, Израел Кац предупреди, че най-големият град в палестинския анклав може да се "превърне в Рафах или Бейт Ханун" – райони, които бяха разрушени в по-ранни етапи на войната.

"Портите на ада скоро ще се отворят за убийците от "Хамас" и изнасилвачите в Газа, освен ако не се съгласят с условията на Израел за спиране на войната", написа Кац в социалната мрежа "Екс".

Той повтори исканията на Израел за примирие: освобождаване на всички заложници и пълно разоръжаване на "Хамас". Групировката заяви, че ще освободи заложниците в замяна на край на войната, но отказва да се разоръжи, ако не бъде създадена палестинска държава.

Американският в. "Вашингтон пост" съобщи, че Израел, който според собствените си оценки вече контролира 75% от ивицата Газа, "се движи с пълна сила към завладяването на град Газа".

Глад в Газа

Голяма част от Ивицата Газа е засегната от глад, потвърди Интегрираната класификация на фазите на продоволствената сигурност, основната глобална организация за наблюдение на глада.

Оценката ще засили натиска върху Израел да допусне повече хуманитарна помощ в разкъсвания от война палестински анклав.

Според организацията 514 000 души – почти една четвърт от палестинците в Газа – страдат от глад, като до края на септември техният брой ще се увеличи до 641 000.

Около 280 000 от тези хора се намират в северния район, обхващащ град Газа, който вече е в състояние на глад.

Останалите са в централните и южни райони Дейр ал-Балах и Хан Юнис – които се очаква да достигнат състояние на масов глад до края на следващия месец.

Според Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк, гладът в Газа е директен резултат от действията на израелското правителство.

Смъртните случаи от глад в Газа могат да се считат за военно престъпление на умишлено убийство, добави той.

В отговор на доклада, израелското външно министерство отново заяви тезата си, че в Газа глад няма.

Все по-малко надежда за палестинска държава

По отношение на обявените от Израел планове за проект за еврейско селище на Западния бряг на река Йордан, което на практика ще раздели окупираната палестинска територия на две части, в. "Ню Йорк таймс" коментира, че перспективите за функционираща палестинска държава са "мрачни от години, като с всяко ново израелско селище, път или бариера, стават все по-мрачни, а границите ѝ никога не са били ясни."

"Това може да има катастрофални последствия за палестинската територия и наистина може да постави под въпрос осъществимостта на палестинска държава", каза Алон Коен-Лифшиц, експерт по градоустройство в израелската правозащитна организация "Бимком". Изграждането на селища там може да изложи на риск от изгонване стотици палестинци, които живеят в района и околностите му, добави той пред вестника.

Хагит Офран, изследовател в организацията "Пийс нау" (Peace Now), казва, че "това правителство се опитва да използва всяка минута на власт, за да създаде факти на място, които ще попречат на създаването на палестинска държава".