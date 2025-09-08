Израелски съд: Държавата не осигурява адекватна храна на палестинските затворници

Върховният съд на Израел постанови, че държавата не осигурява адекватна храна на палестинските затворници и трябва да предприеме стъпки за подобряване на храненето им.

Тричленният съдийски състав заяви в неделя, че правителството е законово задължено да осигурява на затворниците достатъчно храна, за да осигури „основно ниво на съществуване“, предаде ББС.

Хиляди палестинци са в израелски затвори от години, включително по обвинения в тероризъм - а хиляди други са задържани от началото на войната в Газа през октомври 2023 г.

Преговорите за прекратяване на огъня са в застой, но в неделя вечерта президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи „последно предупреждение“ към Хамас, призовавайки ги да приемат сделка за освобождаване на израелски заложници от Газа.

В публикация в Truth Social той заяви, че Израел е приел неговите условия и е „време Хамас също да ги приеме“.

Президентът написа, че „това е последното ми предупреждение, няма да има друго!“

Хамас отговори в изявление и заяви, че е готов „незабавно да седне на масата за преговори“, следвайки „някои идеи от американска страна, насочени към постигане на споразумение за прекратяване на огъня“.

Тръмп също така заяви пред репортери, че ще има „споразумение за Газа много скоро“ и че смята, че всички заложници ще бъдат върнати, живи или мъртви.

От 48-те заложници, които все още се държат в Газа, се смята, че 20 са живи.

Израел все още не е отговорил официално на споразумение, което би довело до освобождаването на някои заложници, но преди това е поискал връщането на всички заложници при всяко споразумение.

Премиерът Бенямин Нетаняху настоява, че пълната победа над Хамас ще върне заложниците у дома.

Натискът върху Нетаняху в Израел нараства, където хиляди излязоха на улицата в събота, за да призоват за край на войната в Газа и да настояват премиера да се съгласи на споразумение за освобождаване на останалите заложници.

Въпреки международните призиви Израел да спре офанзивата си в Газа, Нетаняху заяви, че Израелската армия ще засили операциите си в и около град Газа.

Според доклади на здравни служители в Газа, най-малко 87 души са били убити през последните 24 часа.

Израел също така отказа да предостави на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) достъп до палестински задържани след нападението на Хамас на 7 октомври 2023 г., при което загинаха около 1200 души.

Израел започна мащабна кампания за отмъщение, за да унищожи Хамас, която доведе до смъртта на най-малко 64 368 палестинци, според данни на здравното министерство, управлявано от Хамас. ООН счита данните за надеждни, въпреки че Израел ги оспорва.

Групите за правата на човека в Израел отдавна критикуват условията в затворите и миналата година внесоха петиция, в която се твърди, че променените хранителни политики причиняват недохранване и глад сред затворниците.

Асоциацията за граждански права в Израел (ACRI), която беше една от групите, внесли петицията, публикува на X след присъдата, призовавайки тя да бъде приложена незабавно.

Палестинските задържани, освободени обратно в Газа, преди това са казали пред ББС, че са били подложени на малтретиране и мъчения от страна на израелски военни и затворнически персонал.

Израелският министър на сигурността Итамар Бен Гвир остро разкритикува решението от неделя, пишейки, че израелските заложници в Газа нямат Върховен съд, който да ги защити, и че той ще продължи да прилага „минималните условия, изисквани от закона“ за „затворените терористи“.

Докато Израел засили атаките си през уикенда, Израелските отбранителни сили (IDF) удариха в неделя друга многоетажна сграда в град Газа - третата, разрушена за три дни - твърдейки, че сградата се използва от Хамас. Това беше отречено от палестинското министерство на вътрешните работи.

Сградата Ал-Роя беше ударена от въздушен удар в неделя, третата многоетажна сграда в град Газа, атакувана от израелските военни за толкова дни.

Кулата Суси беше разрушена в събота, а кулата Муштаха в петък.

Преди удара бяха издадени предупреждения за евакуация на жителите на сградата и на тези в околните палатки.

Говорител на израелските отбранителни сили заяви, че в сградата „Ал-Роя“ се е намирало оборудване за събиране на разузнавателна информация на Хамас и че множество взривни устройства са били поставени от Хамас „близо до сградата“.

Палестинското министерство на вътрешните работи отрече твърденията и заяви, че „фалшивите и безпочвени“ обвинения се използват, за да се оправдаят това, което то нарича „престъпленията на Израел срещу цивилни“.