Израелски ученици започнаха стачка с искане за освобождаване на заложниците и за мирно споразумение

Израелски ученици излязоха днес на протест с искане за освобождаване на заложниците в Газа и мирно споразумение, започвайки новата учебна година със стачка, предаде ДПА.

Стотици ученици блокираха кръстовище на оживен път в северната част на страната с призив за сключване на сделка между Израел и "Хамас", съгласно която да бъдат освободени останалите заложници, държани на палестинската територия, съобщи израелският новинарски уебсайт ynet.

Някои от протестиращите държаха плакати с надпис: "Няма да има образование без заложниците."

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици.

Вестник "Таймс ъв Израел" съобщи, че учениците в десетки училища са отказали да влязат в клас в знак на протест срещу продължаващите сражения в ивицата Газа.

Съобщава се, че млади хора са блокирали входовете на училищата си, включително и в Тел Авив. Според вестник "Аарец" 17 училища в централната част на Израел са засегнати от протестните действия. Изданието заяви, че около 100 ученици са се събрали на Площада на заложниците в Тел Авив, където след атаката на 7 октомври 2023 г. бяха организирани редица шествия и протести.

"Решихме да стачкуваме, за да покажем солидарност със заложниците просто защото те са израелци – също като нас", каза пред "Аарец" ученик в 12-и клас. "Същата солидарност, която скоро ще ни позволи да дадем най-хубавите години от живота си на страната", добави той.