Израелският кабинет по сигурността одобри план за превземане на град Газа

Израел обяви тази сутрин, че планира да поеме контрола над град Газа, като нова ескалация на продължаващата вече 22 месеца война с "Хамас", предаде Асошиейтед прес.

Решението, взето тази нощ на среща на високопоставени израелски представители, бе отхвърлено от палестинците, а международната общност призова за край на войната. Освен това, съдбата на заложниците, все още държани от "Хамас" в Газа, също стана причина за безпокойство в Израел, отбелязва АП.

Десетки хиляди хора в Газа са убити до момента при офанзивата на Израел, а по-голямата част от населението в анклава е разселена. Големи части от територията са унищожени и много хора живеят на ръба на глада. Ако Израел предприеме още една мащабна сухопътна офанзива, това почти сигурно ще задълбочи хуманитарната катастрофа, посочва АП.

"Хамас" отхвърли плановете на Нетаняху и каза, че хората в Газа ще продължават "да се противопоставят на окупацията".

"Увеличаването на агресията срещу палестинския народ няма да бъде разходка в парка", каза групировката в изявление.

По-рано вчера премиерът на Израел Бенямин Нетаняху очерта плановете си в интервю за американската телевзия "Фокс Нюз", като заяви, че Израел планира да поеме пълен контрол над Газа. Израел вече контролира около три четвърти от територията.

Планът на Израел, обявен след заседание на кабинета по сигурността снощи, е по-умерен от предложеното от Нетаняху и вероятно цели да окаже натиск върху "Хамас" да приеме прекратяване на огъня при условията на Израел.

Израелските планове отразяват и резервите на високопоставен израелски генерал, за когото се съобщава, че е предупредил, че разширяването на операциите ще застраши живота на около 20-те останали живи заложници, държани от "Хамас", и ще натовари допълнително израелската армия, която от близо две години води война в региона.

След заседанието канцеларията на Нетаняху съобщи, че армията "ще се подготви да поеме контрол над град Газа, като същевременно осигурява хуманитарна помощ за цивилното население извън бойните зони".

Евентуална мащабна сухопътна операция там може да доведе до изселването на десетки хиляди хора и да затрудни допълнително доставките на храна за гладуващото население.

Не е ясно колко хора живеят в града, който преди войната бе най-големият в Газа. Стотици хиляди напуснаха града по заповеди за евакуация в първите седмици на конфликта, но много от тях се завърнаха по време на примирието в началото на годината.

Израелската армия многократно е обстрелвала град Газа и е извършвала там многобройни нападения, завръщайки се отново и отново в различни квартали, докато бойците на "Хамас" се прегрупират. Днес това е една от малкото части в ивицата Газа, която не е превърната в израелска буферна зона или поставена под заповед за евакуация.

Мащабна израелска сухопътна операция там може да доведе до разселване на десетки хиляди палестинци и да наруши още повече усилията за доставка на храни в анклава.

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи.

Лидерът на израелската опозиция Яир Лапид нарече решението на кабинета за сигурност за превземане на град Газа "катастрофа", която "ще доведе до още много катастрофи", предаде ДПА.

Той написа днес в платформата "Екс", че планираното превземане на най-големия град в ивицата Газа ще доведе до смъртта на заложниците, както и до убийството на много израелски войници.

Премиерът Бенямин Нетаняху е бил подтикнат към решението от крайнодесните си коалиционни партньори Итамар Бен-Гвир и Бецалел Смотрич, противно на възраженията на военното ръководство, коментира Лапид.

Двамата крайнодесни министри са привърженици на идеята за пълно завземане на ивицата Газа и прогонване на живеещите там приблизително 2 млн. палестинци, отбелязва ДПА.

ООН също се противопостави категорично на разширяването на израелската офанзива в ивицата Газа. Това стана ясно в четвъртък вечер от изявление на заместник-говорителя на световната организация Фархан Хак в Ню Йорк.

"Категорично сме против всякакво ескалиране на конфликта", заяви Хак. "Той вече е изключително разрушителен", добави заместник-говорителят на ООН.

По думите на Хак конфликтът вече е причинил "повече от 60 000 жертви" в продължаващите почти две години сражения.

"Има вероятност от огромни човешки страдания, включително потенциално гладуване, което може да се влоши, ако конфликтът се усложни", добави той.

Израел прави грешка, като одобрява планове окупацията на град Газа, заяви днес британският премиер Киър Стармър, цитиран от Пи Ей Медия и ДПА.

Британският лидер призова Израел да преосмисли плановете за нова офанзива. Той каза, че Израел следва да действа в посока деескалация, а не да предприема новата операция.

"Това действие няма да доведе до край на конфликта или да спомогне за освобождаването на заложниците. Ще доведе само до повече кръвопролитие", отбеляза Киър Стармър.

"Всеки ден хуманитарната криза в Газа се влошава и държаните от "Хамас" заложници се намират в ужасни и нечовешки условия. Нужно е спиране на огъня, повече хуманитарна помощ, освобождаване на всички държани от "Хамас" заложници и договаряне на решение. "Хамас" не може да има роля в бъдещето на Газа и трябва да се изтегли от там и да се разоръжи", призова британският лидер.

Германското правителство няма да одобрява никакъв износ за Израел на военно оборудване, което може да бъде използвано в ивицата Газа, до второ нареждане, заяви днес канцлерът Фридрих Мерц в отговор на плана на Израел да разшири военните си операции в палестинската територия, предаде Ройтерс.

Освобождаването на израелските заложници и преговорите за прекратяване на огъня са основните приоритети на Германия, каза Мерц и изрази дълбока загриженост за страданията на цивилните в ивицата Газа.

Германия от десетилетия е твърд поддръжник на Израел, отбеляза Асошиейтед прес.