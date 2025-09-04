Израелският министър на отбраната заплаши хусите с библейско наказание

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес обеща да бъдат отворени "десет язви“ на йеменските бунтовници хуси, след като армията съобщи за нова ракетна атака срещу Израел, предаде Франс прес.
"Хусите отново изстреляха ракета срещу Израел. Ние ще им отворим десет язви“, написа Кац в социалната мрежа "Екс“ – алюзия с десетте египетски язви, споменати в Библията.
Израелската армия тази сутрин съобщи, че ракета, изстреляна от хусите, е паднала в открит район извън територията на Израел, без да наложи обявяване на въздушна тревога.
Йеменските бунтовници все още не са отговорили на това изявление, но вчера поеха отговорност за две ракетни атаки срещу Израел, който заяви, че е успял да ги прехване.
В събота хусите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака срещу столицата Сана, която те контролират.
След началото на войната в ивицата Газа, започнала след атаката на палестинското движение "Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., хусите увеличиха нападенията си с дронове и ракети срещу Израел, както и атаките срещу кораби край бреговете на Йемен, като заявиха, че действията им са в знак на солидарност с палестинския народ.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
върни заложниците, тихомире...!