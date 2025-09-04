Израелският министър на отбраната заплаши хусите с библейско наказание

Израелският министър на отбраната Израел Кац днес обеща да бъдат отворени "десет язви“ на йеменските бунтовници хуси, след като армията съобщи за нова ракетна атака срещу Израел, предаде Франс прес.

"Хусите отново изстреляха ракета срещу Израел. Ние ще им отворим десет язви“, написа Кац в социалната мрежа "Екс“ – алюзия с десетте египетски язви, споменати в Библията.

Израелската армия тази сутрин съобщи, че ракета, изстреляна от хусите, е паднала в открит район извън територията на Израел, без да наложи обявяване на въздушна тревога.

Йеменските бунтовници все още не са отговорили на това изявление, но вчера поеха отговорност за две ракетни атаки срещу Израел, който заяви, че е успял да ги прехване.

В събота хусите се зарекоха да отмъстят за премиера си, който миналата седмица беше убит заедно с няколко министри при израелска атака срещу столицата Сана, която те контролират.

След началото на войната в ивицата Газа, започнала след атаката на палестинското движение "Хамас“ в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., хусите увеличиха нападенията си с дронове и ракети срещу Израел, както и атаките срещу кораби край бреговете на Йемен, като заявиха, че действията им са в знак на солидарност с палестинския народ.