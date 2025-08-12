Израелският посланик в Берлин заговори за обтегнати отношения с Германия

Израелският посланик в Берлин Рон Просор обяви в интервю за телевизия "Велт", цитирано от БТА, че връзките между Германия и Израел не са напълно прекъснати, но са под силно напрежение, а решението на Германия за частично спиране на износа на оръжия за Израел е тежък удар за отношенията между двете страни.

"Вместо да се обсъди разоръжаването на палестинската групировка "Хамас", се говори за разоръжаването на Израел. Това е празник за "Хамас", твърди той.

Просор отбелязва, че стратегията на Израел за ивициата Газа може да бъде предмет на дебат, но "ако отговорът е да се остави страната без отбрана и оръжие, би означавало Израел да остане беззащитен".

Германия е сред най-важните съюзници на Израел, но напоследък отправя редица критики към действията на страната в ивицата Газа. Преди няколко дни германският канцлер Фридрих Мерц обяви, че германското правителство няма да одобрява до второ нареждане никакъв износ на военна техника, която ще бъде използвана в Газа.

Решението идва в отговор на плановете на Израел да поеме контрол над ивицата. Все пак Мерц посочи, че Израел е в правото си да разоръжи терористичната групировка "Хамас" и да иска освобождаването на израелските заложници.

Германският канцлер обясни, че паузата не засяга оборудване за самоотбраната на Израел, като системи за противовъздушна и военноморска отбрана.

В понеделник външният министър на Германия Йохан Вадефул подкрепи решението на канцлера и обяви, че стъпката е предприета заради конкретен проблем – решението за превземане на Газа. По думите му двете страни ще продължат да работят в тясно сътрудничество по всички други въпроси.

През юни Бундестагът обяви, че между 7 октомври 2023 г. и 13 май 2025 г. е предоставило военно оборудване на Израел на стойност 485 млн. Евро.

Международният натиск и призиви към Израел за прекратяване на войната, започнала след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., продължават. Ключови европейски партньори като Франция и Великобритания вече обявиха намеренията си да признаят палестинската държава. Това възнамеряват да сторят и Канада, и Австралия.

Същевременно Съветът на Европа призова страните си членки да проверят дали изнасяното от тях оръжие за Израел се използва в ивицата Газа и допринася за нарушения на човешките права, предаде БТА.

Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа Майкъл О’Флеърти апелира към държавите членки да "направят всичко възможно, за да предотвратят и реагират на нарушения на международното хуманитарно право и правата на човека в контекста на конфликта в Газа".

"Това включва прилагането на съществуващите правни норми, които не допускат трансфер на оръжие, когато има риск то да бъде използвано за извършване на нарушения", поясни той.

По думите му са нужни по-решителни действия.