Изслушването на кандидатите за КПК започва следващата седмица

Изслушването на кандидатите за членове на антикорупционната комисия (КПК) ще е следващата седмица. Това реши в петък номинационната комисия. До него ще бъде допусната и адвокат Аделина Натина, която представи допълнителни документи. Миналата седмица номинационната комисия намери пропуски в нейната документация. Натина е единственият кандидат, който не е подкрепен от управляващото мнозинство ГЕРБ/БСП/ИТН.

Номинационната комисия, в която влизат петима души, ще изслуша кандидатите, но крайното решение ще е на депутатите. Такава процедура се провежда за първи път. Номинационната комисия се ръководи от Силвия Къдрева, зам-шеф на Сметната палата и бивш член на антикорупционната комисия.

На няколко пъти тя повтори, че целта е работата им да приключи преди края на ваканцията на депутатите. Така изборът на ново ръководство на КПК може да продължи веднага след началото на новата парламентарна сесия.

Номинационната комисия бе избрана в парламента на фона на съмнения за конфликт на интереси, за който сигнализираха от "Продължаваме промяната - Демократична България". Тъй като Къдрева е бивш ръководител в КПК, от формацията заявиха, че се съмняват в нейната безпристрастност. Двама от кандидатите за ново ръководство са бивши нейни подчинени и настоящи служители в комисията. Къдрева отговори, че е достатъчно добре запозната с конфликта на интереси (една от линиите, по които работеше в миналото КПКОНПИ) и такъв в случая нямало.