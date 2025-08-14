Изслушват публично кандидатите за заместник-омбудсман (на живо)

В момента тече публичното изслушване на трите кандидатки за заместник-омбудсман.

Представянето им започна в 10 часа и се излъчва в реално време в YouTube и на сайта на институцията на омбудсмана.

Кандидатите за поста са председателят на Комисията за защита на потребителите Мария Филипова, предложена на Българска национална асоциация "Активни потребители", Марина Кисьова де Хеус, предложение на фондация "Екатерина Каравелова" и на Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.

След промените в Конституцията заместник-омбудсмана е в т.нар. "домова книга", от която президентът може да номинира служебен премиер.

Мария Филипова има идея за откриване на приемни на институцията и в областните градове. Тя предлага и създаване на национална телефонна линия, а също и разработване на мобилно приложение, за да могат гражданите по-лесно да подават жалби. Ангажира се с провеждане на информационна кампания, така че гражданите да са наясно с правата си.

Марина Кисьова де Хеус смята, че позицията на заместник-омбудсман трябва да е партийно неутрална. Казва, че първата ѝ стъпка като заместник-омбудсман ще бъде модернизация на каналите за комуникация с гражданите и неправителствения сектор. Кисьова де Хеус смята, че присъствието на институцията в социалните мрежи трябва да бъде активно и съвременно, за да се повиши правната култура и достъпът до информация. Наред с това, ще инициирам регулярни тематични срещи, както и създаването на форум "Годишна среща на Омбудсмана с гражданския сектор", казва още кандидатката.

Третият кандидат за заместник-омбудсман е Деница Димитрова. Като човек с увреждания тя носи не само професионална, но и дълбоко лична перспектива за бариерите, с които се сблъскват хората в неравностойно положение - от липса на достъпна среда и образование, до отказ от право на труд, посочват от Национална мрежа за децата. В мотивационното си писмо тя изразява ангажираността си към множество каузи - от реформата в медицинската експертиза и достъпа до качествени помощни средства, до справедливото участие на хората с увреждания на пазара на труда. Особен акцент в кандидатурата ѝ е поставен върху правата на децата, включително достъпа до приобщаващо образование, социални услуги и здравеопазване.

В края на юли. Народното събрание прие процедурни правила за номиниране и избор на заместник-омбудсман, според които общественият защитник Велислава Делчева трябва да внесе кандидатурата на своя заместник в парламента.

През септември омбудсманът ще представи одобрения кандидат в ресорната Комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, след което той трябва да бъде гласуван и в пленарната зала.