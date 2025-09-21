"Източен страж". Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша

Британски изтребители осъществиха първия си полет над Полша рамките на мисията на НАТО "Източен страж" (Eastern Sentry) за подсигуряване на въздушното пространство на източния фланг на алианса, съобщи Ройтерс.
Мисията, която бе обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща "ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено", пише в изявление на британския министър на отбраната Джон Хийли. Два изтребителя "Тайфиун" на Кралските военновъздушни сили излетяха в петък вечерта от британска военна база в Източна Англия, за да възпират и отблъскват въздушните заплахи от Русия, отбелязва британският министър. В текста се посочва, че изтребителите са се завърнали в Обединеното кралство рано сутринта в събота.
Британското правителство каза, че "Източен страж" е отговор на "най-значителното нарушаване" на въздушното пространство на НАТО от Русия до момента.
На 10 септември полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му е задействала свои и натовски средства за въздушна отбрана, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна.
Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия".
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Ами отговора очевидно е ясен за всички, освен за теб и по тази причина авиацията на НАТО не си и помисля за подобни неща..Но когато си 70+ ти е позволено да пофантазираш, предвид спецификите на възрастта.
Винаги съм се питал какво ще направи Путин ако авиацията на НАТО удари руските войски в Украйна. И не мога да намеря друг отговор освен, че ще си обърше с ръкав сополките и ще си повдигне смъкнатите панталонки.
Четвъртата световна война е факт от доста години. Укрепват се съюзи, създават се нови. Подготвя се разширяване на военните действия. Най-активна в подготовката и воденето на реални военни действия Русия. Русия подготвя армията си като численост, въоръжение и подготовка. Твърденията за изостанала и бедна Русия са елементарни смешки, нямащи нищо общо с реалностите.
Русия води реални военни действия. Засега основно срещу Украйна, Европейския съюз и европейските страни от НАТО. Реални сражения по суша, … въздух и море, провокации, хакерски атаки, разузнаване... Провокациите са част от сценариите за започване на война. От войната срещу Финландия до нахлуването в Украйна. ЕС и НАТО отговарят си декларации и санкции, последствията от които са по-сериозни за санкциониращите. Президентът Тръмп се държи като придворен шут на Путин.
Може би вече се предприемат реални действия-отцовор. Върху Русия и Путин могат да подействат само реални удари.
Британия лети над бъдещите си провинции. Но с поляците добро няма да видят))))
Отдавна чакат британците да се наместят в източна Европа - само с Украйна не им се получи.
Не е зле да припомним, че английските пилоти са потомци на тези, които спечелиха Битката за Британия срещу могъщата Луфтвафе.
Водените от "обратните" Стърмър и сие не могат да се примирят, че вече не управляват света, а самите тях ги управляват мюсюлманите. ТЕ СА НАЙ-ГОЛЕМИТЕ подпалвачи на световния мир!!