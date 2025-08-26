Изтребители на НАТО бяха вдигнати под тревога заради приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море

Силите на НАТО изпратиха два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море, предаде ДПА, като се позова на официален представител на германските военновъздушни сили.
Изтребителите са излетели от летище "Росток-Лааге", за да идентифицират руския самолет "Илюшин Ил-20М". Той е летял, поддържайки радиомълчание, и е останал в международното въздушно пространство, съобщи говорител на германските ВВС.
Това е 10-то такова излитане под тревога над Балтийско море през тази година.
Ситуацията в района става все по-напрегната след неотдавнашните шпионски инциденти и подозрения за саботаж, отбелязва ДПА.
Ей Путин, Зеленски и сие. Или побеждавайте или се предавайте. Омръзнахте на хората. Хайде МАРШ В СИБИР и двамата. Може да вземете "гениалните" Тръмп, Макрон и Стърмър да ви правят компания. Светът се управлява от ПЪЛНИ ИДИО.И.
Хубаво вдигнали, но защо не са свалили?
Изтребители или каквито и да е бойни сили се вдигат ПО тревога, а не "под тревога"!