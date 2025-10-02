“Извън радара“: Депутат от ПП сезира КЗК за пазара на болнична храна

Депутатът от “Продължаваме промяната“ Васил Пандов е внесъл в четвъртък сигнал в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) да провери пазара за доставка на храна в държавните болници за последните 10 години. В сигнала е цитирано и разследването на Mediapool в партньорство с чуждестранни медии относно поделения между няколко по-големи играчи пазар на болнична храна и проблемите с нейното качество.

“Оказва се, че заради предпочитаната от много държавни болници процедура по пряко договаряне, при която се пращат покани за оферта само до три фирми, реално обществените поръчки за болнична храна не се обжалват и по този начин остават “извън радара“ на КЗК“, коментира пред Mediapool Пандов.

Вчера той е разговарял по темата с председателя на КЗК Росен Карадимов и заместникът му Радомир Чолаков, които са били в Народното събрание по повод спорните нови правомощия на антимонополния орган, и е получил уверение, че ще бъде направена проверка.

Самият Пандов паралелно с разследването на Mediapool също е изискал данни относно обществените поръчки на държавните болници от МЗ, които също потвърждават, че големите софийски болници поръчват храна за пациентите с процедури по пряко договаряне и изпращат покани само до три фирми: “Мастър Пик”, “Парти Фууд“ и “Болкан Мийл“.

В сигнала си Пандов посочва, че за последната година трите фирми си разпределят общо 9 млн. лева постъпления от държавните болници - “Мастър Пик” (около 5 млн. лева), “Парти Фууд” (около 2.5 млн. лева) и “Болкан мийл” (около 1.5 млн.). Той допълва, че това не са конкурсни процедури и позволяват съграсуване на ценови оферти и след подаването им.

Кои са фирмите, изхранващи болниците Проверката на Mediapool показа, че трите фирми “Болкан Мийл“ “Парти Фууд“ и “Мастър Пик“ са спечелили процедурите за изхранване в почти всички големи столични болници, а в някои градове като Пазарджик, Благоевград и Варна хрането на всички болници се държи от една фирма. Едноличен собственик на “Мастър Пик“ е бизнесменът Колю Колев, като в своя публикация във фейсбук през юли бившият депутат от ДБ Владислав Панев свърза името на Колев с бившия финансов министър Владислав Горанов. Другата голяма кетъринг фирма в момента в София - “Парти Фууд“ е собственост на Веселин Чолаков и Николай Райчев. Според публикация на разследващия сайт Bird фирмената им история показва, че Чолаков е свързан със санкционирания от САЩ бивш зам.-министър на икономиката Александър Манолев - считан за приближен на санкционирания по закона “Магнитски” политик Делян Пеевски заради участието му в управлението на “Булгартабак”. “Болкан Мийл“ е собственост на бизнесмена Илиян Младенов, който от дълги години е в бизнеса с болничното хранене и в миналото се беше оплакал, че фирмата му е изгонена от столичнанта болница “Света Анна“ по политическа заръка на министър Петър Москов. В Пазарджик болниците в града се изхранват от фирмата “Лидер Стар“ ЕООД, собственост на "Хебърбус" АД – част от империята на бизнесмена Михаил Тиков и синовете му Никола и Иван. Скандалът с болничната храна тръгна от Варна, където болниците се изхранват от фирмата "Залива 47-СП", чиято собственичка Пламенка Димитрова е основен свидетел по делото срещу варненския кмет Благомир Коцев.

“Това създава съмнение дали няма картелно споразумение за разпределение на пазара на болнична храни на публичните болници”, посочва в сигнала си Пандов.

От КЗК са му обещали да направят проверка дали има съгласувани практики на пазара на болнична храна.

В сигнала си до КЗК Пандов настоява да се проверят процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за пригогтвяне и доставка на храни от държавни болници, принципал на които е Министерство на здравеопазването, за последните 10 години.

А също и да се установи в какъв процент от случаите се провежда пряко договаряне без конкурс и открита процедура.

Проверката на Mediapool в регистъра на Агенцията за обществени поръчки установи, че от около 40 процедури за доставка на храна в държавните и общински болници за последната една година, около една трета са с пряко договаряне.

Обект на проверката трябва да бъде и собствеността на фирмите на пазара: действителни собственици и контрол на дружествата, които участват в процедурите.

Пандов настоява КЗК да проучи също как се определят изискванията към вида, количеството и качеството на доставяните храни и какви проверки са правени през годините за качеството на храната от компетентните органи.

"По силата на действащото българско и европейско законодателство в областта на обществените поръчки приготвяне и доставка на храни попадат в списък по Приложение 2 от Закон за обществените поръчки и за процедури с прогнозна стойност до 1 466 850 лв. не се провежда конкурсна процедура, а – такава на пряко договаряне. Изпълнителните директори на държавните болници публични предприятия сами и субективно определят кои дружества да поканят да подадат оферти. Държавата с приходи от здравните ни осигуровки финансира стопанска дейност за милиони без обществени поръчки - пряко. С други думи, директорите на публичните държавни и общински болници ръководят бизнес за милиони без конкурс или състезание. След като държавата дава бизнес за милиони левове естествено възниква въпроса има ли конкуренция", се посочва в сигнала.