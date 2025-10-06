 Прескочи към основното съдържание
Извънредни мерки в "Елените". Очакват се нови проливни валежи тази седмица

Снимка: БГНЕС
Извънредни мерки се въвеждат във ваканционното селище "Елените" заради очакваните валежи днес. 
 
От 15.00 часа достъпът до селището ще бъде ограничен. 
 
Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там.  
 
Заповедта на областния управител Владимир Крумов има за цел да се гарантира максимална сигурност на населението.
 
Предупреждение е отправено и към всички кметове по Южното Черноморие, каза Владимир Крумов. 
 
Четирима души загинаха при проливните дъждове в Бургаско миналата седмица, като най-тежко е положението в "Елените".
 
В почти цялата страна се очакват значителни валежи в понеделник. За цяла Южна България е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.
 
Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета, съобщи БНТ.
 
Според прогнозата на НИМХ в понеделник в Западна България ще завали дъжд, който до сутринта ще обхване и централните райони на страната. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°. 
 
След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен.
 
Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.
 
В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север.
 
Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.

  1. Тихомир Томов
    #5

    Освен това скоро да се извадят имената на подписалите строителните разрешения и догодина да има навалица в Бургаския съд ..............

  2. Антон
    #4
    Отговор на коментар #3

    Природата не наказва, просто им поправи кадастъра...

  3. бай Сандю
    #3

    Няма лошо! Природата винаги е наказвала всяко престъпление към нея, извършено от най-големия паразит - малоумния човек.

  4. dabedabe
    #2

    Някои хора много обичат морето и ще възстановят колибите.

  5. ASSHOW
    #1

    Повече жертви в Елените няма да има, но дано се случат още сериозни разрушения, че накрая да се откажат да възстановяват кочината в речния водосбор. Природата да ни помогне да се вразумим малко при вече свършен факт.

