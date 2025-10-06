Извънредни мерки в "Елените". Очакват се нови проливни валежи тази седмица

Извънредни мерки се въвеждат във ваканционното селище "Елените" заради очакваните валежи днес. От 15.00 часа достъпът до селището ще бъде ограничен. Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там. Заповедта на областния управител Владимир Крумов има за цел да се гарантира максимална сигурност на населението. Още по темата Четвърта жертва на потопа. Щети за милиони, мародери и нова проверка на презастрояването Предупреждение е отправено и към всички кметове по Южното Черноморие, каза Владимир Крумов. Четирима души загинаха при проливните дъждове в Бургаско миналата седмица, като най-тежко е положението в "Елените".

В почти цялата страна се очакват значителни валежи в понеделник. За цяла Южна България е в сила предупреждение от втора степен оранжев код за опасно време. В Западна, Централна Северна и Североизточна България в сила е предупреждение от първа степен - жълт код.

Влошаването на времето ще продължи през цялото денонощие като за утре е обявена на-високата опасност - червен код за Черноморието, като са възможни наводнения, разливи на реки и прииждане на дерета, съобщи БНТ.

Според прогнозата на НИМХ в понеделник в Западна България ще завали дъжд, който до сутринта ще обхване и централните райони на страната. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, в София - около 7°.

След обяд валежите в Южна България ще се усилят, а през нощта срещу вторник интензивни валежи ще има в източната половина от страната. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще бъде до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в източните райони - до 18°-20°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, над 1700-1800 метра - от сняг. Ще духа умерен до силен юг-югозападен вятър, който по-късно през деня ще започне да се ориентира от север.

Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 2°.