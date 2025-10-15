Извозването на боклука от "Красно село" и "Люлин" се следи с дронове

Извозването на боклуци от столичните райони "Красно село" и "Люлин" се следи с дронове. Това заяви пред БНТ зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. Двата района останаха без фирми за сметопочистване след като кметът Васил Терзиев отказа да приеме по-високите цени на новите оферти на дружествата. Затова почистването бе поето от общината, която обаче не разполага с достатъчно техника и персонал.
Заснемането от въздуха се прави от Центъра за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет.
"Заснемането има за цел да установи къде са натрупванията на отпадъци и какво е състоянието на контейнерите. Данните ще бъдат обвързани с гражданското приложение BGSMET, чрез което хората могат да подават сигнали за препълнени кофи", обясни Бобчева.
Тя допълни, че така се следи и за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Това е правено и в миналото, налагани са и санкции.
До момента в София са изпратени сметоизвозващи камиони от Ботевград, Елин Пелин, Благоевград и Панагюрище. Машини са купени и със средства, събрани от сдружението "Гората.бг".
В почистването на "Красно село" и "Люлин" се включиха и много доброволци.
"В момента се търсят шофьори и работници, за да можем най-късно до края на седмицата да възстановим нормалното сметосъбиране и сметоизвозване в двата района", заяви Бобчева.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.