Извозването на боклука от "Красно село" и "Люлин" се следи с дронове

Извозването на боклуци от столичните райони "Красно село" и "Люлин" се следи с дронове. Това заяви пред БНТ зам.-кметът по екология Надежда Бобчева. Двата района останаха без фирми за сметопочистване след като кметът Васил Терзиев отказа да приеме по-високите цени на новите оферти на дружествата. Затова почистването бе поето от общината, която обаче не разполага с достатъчно техника и персонал.

Заснемането от въздуха се прави от Центъра за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет.

"Заснемането има за цел да установи къде са натрупванията на отпадъци и какво е състоянието на контейнерите. Данните ще бъдат обвързани с гражданското приложение BGSMET, чрез което хората могат да подават сигнали за препълнени кофи", обясни Бобчева.

Тя допълни, че така се следи и за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Това е правено и в миналото, налагани са и санкции.

До момента в София са изпратени сметоизвозващи камиони от Ботевград, Елин Пелин, Благоевград и Панагюрище. Машини са купени и със средства, събрани от сдружението "Гората.бг".

В почистването на "Красно село" и "Люлин" се включиха и много доброволци.

"В момента се търсят шофьори и работници, за да можем най-късно до края на седмицата да възстановим нормалното сметосъбиране и сметоизвозване в двата района", заяви Бобчева.