Кабинетът изсипва 5.5 млрд. лв. в енергийния холдинг и банката за развитие

Правителство взе решение в сряда да налее общо 5.5 млрд. лв. в Българската банка за развитие и в "Българския енергиен холдинг", което е част от заложените в закона за държавния бюджет за 2025 г. мерки. По думите на финансовия министър Теменужка Петкова това няма да се отрази върху дефицита на страната, а в действителност средствата идват от вземаните в последните месеци от ведомството ѝ заеми.

Четири милиарда лева отиват в капитала на Българската банка за развитие. Петкова отново не посочи за какво са предвидени средствата, а отбеляза, че "една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната". Очакванията са парите да отидат за новата правителствена програма за безплатно саниране на многоетажните сгради.

Министерството на енергетиката пък получава 1.5 млрд. лв., с които ще увеличи капитала си в "Българския енергиен холдинг". Парите са за "структуроопределящи проекти" на дъщерните дружества НЕК, Електроенергийния системен оператор, "Булгартрансгаз" и АЕЦ "Козлодуй". Сред тях са ремонтът на ПАВЕЦ "Чаира", който в момента работи само с единия си хидроагрегат, построяването на четири нови ПАВЕЦ на язовирите "Батак", "Доспат", "Въча" и "Широка поляна", изграждането на VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй", построяването на водородопреносна инфраструктура, проекти за повишаване на техническия капацитет за пренос на газ, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропроводи и др.

Съгласно предвиденото в закона за бюджета енергийният холдинг трябва да получи още 1.5 млрд. лв. от бюджета.