Кабинетът изсипва 5.5 млрд. лв. в енергийния холдинг и банката за развитие

Правителство взе решение в сряда да налее общо 5.5 млрд. лв. в Българската банка за развитие и в "Българския енергиен холдинг", което е част от заложените в закона за държавния бюджет за 2025 г. мерки. По думите на финансовия министър Теменужка Петкова това няма да се отрази върху дефицита на страната, а в действителност средствата идват от вземаните в последните месеци от ведомството ѝ заеми.
Четири милиарда лева отиват в капитала на Българската банка за развитие. Петкова отново не посочи за какво са предвидени средствата, а отбеляза, че "една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната". Очакванията са парите да отидат за новата правителствена програма за безплатно саниране на многоетажните сгради.
Министерството на енергетиката пък получава 1.5 млрд. лв., с които ще увеличи капитала си в "Българския енергиен холдинг". Парите са за "структуроопределящи проекти" на дъщерните дружества НЕК, Електроенергийния системен оператор, "Булгартрансгаз" и АЕЦ "Козлодуй". Сред тях са ремонтът на ПАВЕЦ "Чаира", който в момента работи само с единия си хидроагрегат, построяването на четири нови ПАВЕЦ на язовирите "Батак", "Доспат", "Въча" и "Широка поляна", изграждането на VII и VIII блок на АЕЦ "Козлодуй", построяването на водородопреносна инфраструктура, проекти за повишаване на техническия капацитет за пренос на газ, надграждане на газопреносната мрежа, реконструкция на електропроводи и др.
Съгласно предвиденото в закона за бюджета енергийният холдинг трябва да получи още 1.5 млрд. лв. от бюджета.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Това е паят на Свинчо Магнитски, другото е за шкафчето в Банкя.
Преживяването на кражба на трудно спечелените ви крипто средства може да бъде обезсърчително, но работата с професионалисти като Trustwavehackerstech може да ви помогне да възстановите доверието и увереността си. Тяхната ангажираност за възстановяване на откраднатите ми средства не само ми върна парите, но и възстанови вярата ми в крипто пазара и инвестиционните възможности. Въпреки че пътуването ми с Trustwavehackerstech завърши със задоволителен резултат, е важно да се поддържа бдителност в света …
на крипто инвестициите. Киберпрестъпниците непрекъснато се развиват и нуждата от професионална помощ за осигуряване на вашите инвестиции не може да бъде надценена. Като останете бдителни и разчитате на експерти като TRUSTWAVEHACKERSTECH, можете по-добре да защитите активите си и да сведете до минимум рисковете, свързани с крипто инвестициите. Техният опит и отдаденост на процеса на възстановяване доведоха до задоволителен резултат от възстановяването на откраднатите средства. Това служи като напомняне за важността на професионалните услуги за възстановяване на крипто средства като Trustwavehackerstech за доверието и увереността в света на дигиталните инвестиции.
Имейл: trustwavehackerstech @ gmail com