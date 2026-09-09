Кабинетът одобри новата формула на минималната заплата

Правителството одобри промените в Кодекса на труда, с които се променя формулата за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Това стана ясно от брифинг на социалния министър Наталия Ефремова. Занапред МРЗ няма да е 50% от средната брутна работна заплата, а ще се определя въз основа на 4 показателя чрез преговори между работодателите и синдикатите, но в диапазон, изчисляван от правителството.

Едва след приемане на законодателните поправки правителството на Румен Радев ще определи и размера на минималната заплата за 2027 г. Тя ще бъде в диапазона от 620.20 евро до 672.80 евро, като крайната дума ще е на правителството. Министърът на финансите Гълъб Донев вече издаде указания министерствата да смятат проектобюджетите си за 2027 г. при минимална заплата от 660 евро.

Всяка година правителството ще има ангажимент до 15 август да предложи съответния размер на минималната работна заплата след консултации и реални преговори между социалните партньори. На всеки три години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата.

Ще се стремим размерът на минималната работна заплата да достигне едновременно 60% от медианната работна заплата и нивото на издръжката на живота, каза Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се предоставят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до девет месеца от приемането на законопроекта от Народното събрание да разработи методология за изчисляването ѝ.

Новият механизъм предвижда четири критерия, които в своята съвкупност ще формират композитен индикатор и ще определят горната граница на преговорите между социалните партньори. Това са покупателната способност, общото ниво на достигнатите работни заплати, темповете на растеж на минималните работни заплати и производителността на труда.

Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на индекса на цените в малката потребителска кошница (МПК), общото ниво на достигнатите работни заплати – чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните работни заплати – чрез годишното изменение на средната брутна работна заплата. Производителността на труда ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един зает за период от 10 години назад.

Министър Ефремова отбеляза, че забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата може да доведе до това тя да не бъде увеличена през следващата година. Ние вече сме практически в бюджетна процедура, посочи тя.

Ефремова каза, че предстои да бъдат извършени съгласувателната процедура, общественото обсъждане, разглеждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество и одобрение на проекта на решение от Министерския съвет. Преди това Народното събрание трябва да приеме промените в Кодекса на труда, одобрени днес от правителството, които ще бъдат правното основание за приемането на постановление с новия размер на минималната работна заплата.

Тя посочи, че няма да коментира какво ще реши Конституционният съд по въпроса с досегашния механизъм. Към днешна дата правителството изпълнява поетия ангажимент до края на лятото да има нов механизъм за минималната работна заплата, допълни Наталия Ефремова.